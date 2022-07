Besuchsverbot wegen Corona in Kliniken im Kreis Darmstadt-Dieburg

Darmstadt-Dieburg. In den Kreiskliniken im Landkreis Darmstadt-Dieburg gilt wegen der Corona-Pandemie ab diesem Mittwoch wieder ein Besuchsverbot. "Die Entscheidung ist nötig, weil wir besonders in den vergangenen Tagen den Eindruck haben, dass uns von außen Corona in unsere Häuser getragen wird", teilten die Geschäftsführungen der Kliniken mit ihren Standorten in Groß-Umstadt und Jungenheim am Dienstag mit. In Groß-Umstadt würden zudem alle planbaren Aufnahmen, Operationen und Eingriffe verschoben, soweit dies medizinisch vertretbar sei. Ausnahmen vom Besuchsverbot gebe es nur in besonderen Fällen wie bei dementen Patienten, Kindern oder werdenden Vätern. Dann müsse aber ein tagesaktueller, negativer Test vorgelegt werden.

