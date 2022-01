Besuchsverbot in der Kreisklinik, weil sich einige nicht an Regeln halten

Bergstraße. Im Kreiskrankenhaus in Heppenheim gilt seit gestern ein generelles Besuchsverbot. Besuche von stationär behandelten Patienten sind nur noch Ausnahmefällen möglich. Dazu zählen unter anderem Geburten, Besuche bei minderjährigen Kindern im Krankenhaus, bei besonderen Betreuungsverhältnissen, der Seelsorge sowie von Palliativpatienten.

„Dies geschieht mit Blick auf die ansteigenden Infektionszahlen mit der Omikron-Variante sowie zum Schutz von Mitarbeitern und Patienten“, teilt das Krankenhaus mit. In den vergangenen Wochen habe man die Erfahrung gemacht, dass sich einige Besucher weniger an die bestehenden Regeln gehalten haben.

Maskenpflicht

Des Weiteren gilt für alle Personen (Patienten, Begleitpersonen, Besucher, weitere externe Personen wie Zulieferer, Handwerker etc.) das Tragen eines medizinischen Mund-Nasenschutzes (FFP2-Maske oder vergleichbarer Standard). Dieser wird bei Bedarf am Eingang der Klinik ausgehändigt. Textile Masken, chirurgische Masken („OP-Masken“) oder Masken mit Ventil sind nicht zugelassen.

Telefonieren ist möglich

Aufgrund der eingeschränkten Besuchsregelungen habe man vollstes Verständnis dafür, dass sich Patienten mit ihren Angehörigen vermehrt telefonisch in Verbindung setzen wollen. Es wird jedoch darum gebeten, einen direkten Kontakt per Handy oder per Telefon im Patientenzimmer herzustellen und nicht im Dienstzimmer der einzelnen Stationen oder am zentralen Empfang des Krankenhauses anzurufen, da eine Weiterleitung der Anrufe oder direkte Anrufe auf den Stationen die interne Versorgung der Patienten beeinträchtigen. Darüber hinaus seien Informationen zu Patienten am Telefon aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht gestattet.

Selbstverständlich können und sollten Patienten bei ihrer stationären Aufnahme in der Kreisklinik eine Kontaktnummer hinterlassen, falls Angehörige kontaktiert werden müssen.

HGH: Nachweis und Schnelltest

Im Heilig-Geist-Hospital (HGH) in Bensheim gelten angesichts der steigenden Inzidenzen eingeschränkte Besuchsregelungen. So darf jeder Patient eine Besuchsperson benennen, die diese während des Krankenhausausaufenthalts besuchen darf. Der Besucher muss geimpft oder genesen sein und dies durch einen Impfnachweis oder ein Genesenenzertifikat nachweisen. Zusätzlich benötigt jeder Besucher noch einen negativen Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf.

Die Besuchszeit beträgt maximal eine Stunde. Besuche sind ausschließlich während der Besuchszeiten möglich (Montag bis Freitag 14 bis 18 Uhr, Wochenende/Feiertage 12 bis 16 Uhr). Besuche auf der Intensivstation müssen individuell telefonisch vereinbart werden.

Darüber hinaus muss jeder Besucher einen Erfassungsbogen ausfüllen, der bei der Einlasskontrolle abgegeben werden muss. Die geltenden Hygieneregeln wie das Tragen eines Mund-Nasenschutzes, die Abstandhaltung, eine gründliche Handdesinfektion sowie die Hust- und Niesetikette müssen jederzeit ausnahmslos eingehalten werden.

Temperaturmessung in Lorsch

Auch in der Schön Klinik Lorsch sind Besuche bis auf weiteres nur unter Bedingungen möglich. Ein Besuch ist nur noch Geimpften und Genesenen mit einem zertifizierten Schnelltest (Testzentrum, nicht älter als 24 Stunden) oder einem PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) möglich. Der vollständige Impfschutz (letzte Impfung vor 14 Tagen) muss nachgewiesen beziehungsweise eine amtliche Genesenenbescheinigung vorgelegt werden. Pro Patient und Tag kann ein Besucher empfangen werden. Dies ist für einen Aufenthaltszeitraum von einer Stunde möglich – Montag bis Freitag im Zeitraum von 16 bis 18 Uhr, an Feiertagen sowie am Wochenende im Zeitraum von 13 bis 15 Uhr.

Die Klinik bittet darum, sich mit einem Personalausweis auszuweisen und eine FFP2-Maske zu tragen. Für alle Besucher gilt zudem die Kontaktverfolgung und es wird grundsätzlich eine Temperaturmessung am Eingang durchgeführt. Aufgrund der aktuellen Covid-Situation und der primären Aufgabe der Betreuung der Patienten ist die Testung für Besucher im Haus nicht leistbar. red