Besucherrekord im Wormser Tiergarten

Worms. Schon jetzt ist es klar – trotz Lockdown gleich zu Beginn des zweiten Corona-Jahres 2021 kamen so viele Gäste wie nie zuvor in den Tiergarten Worms und bescherten dem Tiergarten einen neuen Besucherrekord. Über 263 000 Menschen, mehr als eine Viertelmillion Besucher, wurden bisher trotz der Pandemie-Einschränkungen in dem etwa 8,5 Hektar großen Park inmitten des Naherholungsgebietes „Bürgerweide“, gelegen zwischen der Wormser Innenstadt und dem Rhein, gezählt.

„Auch wenn wir von dem Zuspruch schier überwältigt sind– 2021 war für uns alle kein leichtes Jahr“, berichten die beiden Tiergartenleiter Marco Mitzinger und Wilfried Adelfinger. Gleich zu Beginn des Jahres der andauernde Lockdown, eine starke Limitierung der Besucherzahlen, keine Wolfsnächte, keine regulären Ferienspiele, kein Tiergartenfest, kein Herbstmarkt – auch der Tiergarten Worms blickt auf ein schwieriges Jahr zurück.

Trotz der Hygienevorgaben und Auflagen gelang es dem Tiergarten, über das Jahr verteilt kontinuierlich geöffnet zu sein. Sogar kleinere Workshops, Sonderführungen, Events und Ferienspiele konnten stattfinden. Außerdem konnte die erweiterte Außenanlage des Paviangeheges in Betrieb genommen und der neue Themenbereich Afrika mit der Umsiedlung der Afrikanischen Mähnenspringer ausgebaut werden. Zudem wird noch in diesem Jahr der Eingang neugestaltet. Das neue Kassenhaus soll voraussichtlich ebenfalls noch in diesem Jahr fertiggestellt werden. red