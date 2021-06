Besser Bronze als das Seepferdchen

Es gibt Abzeichen, die zeigen, wie gut jemand schwimmen kann. Vielleicht habt ihr sogar selbst ein Seepferdchen oder ein Bronze-Abzeichen auf eurer Schwimmkleidung. Sicher schwimmen zu können, das ist nämlich wichtig. Denn sonst kann der Ausflug zum Bensheimer Badesee oder in eines der Freibäder, die es außer in Bensheim auch in Heppenheim, Lorsch, Lindenfels oder Jugenheim gibt, schnell gefährlich werden.

Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) schreibt, dass das Seepferdchen – es wird auch Frühschwimmerabzeichen genannten – noch kein Nachweis des sicheren Schwimmens ist: „Kinder und Erwachsene, die bisher nur das Seepferdchen-Abzeichen erworben haben, müssen weiterhin intensiv beim Schwimmen beaufsichtigt werden“, warnt die DLRG und empfiehlt mindestens das Schwimmabzeichen in Bronze – also den sogenannten Freischwimmer – zu machen. Wenn ihr im Schwimmbad seid, dann fragt mal die Mitarbeiter danach.

Fred Fuchs © MM

Beherrschen muss man die Baderegeln – und die praktische Prüfung schaut so aus:

Ein Sprung kopfwärts vom Beckenrand und 15 Minuten Schwimmen. In dieser Zeit sind mindestens 200 Meter zurückzulegen, davon 150 Meter in Bauch- oder Rückenlage in einer erkennbaren Schwimmart und 50 Meter in der anderen Körperlage (Wechsel der Körperlage während des Schwimmens auf der Schwimmbahn ohne Festhalten),

einmal zirka zwei Meter Tieftauchen von der Wasseroberfläche mit Heraufholen eines Gegenstandes (z.B.: kleiner Tauchring),

ein Paketsprung vom Startblock oder Ein-Meter -Brett.

Viel und vor allem sicheren Badespaß wünscht euch euer Fred Fuchs!

