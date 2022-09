Besondere sportliche Leistungen gewürdigt

Bergstraße. Der Sportkreis Bergstraße und die Stadt Lorsch hatten ein zweitägiges Programm im Zeichen des Sports auf die Beine gestellt. Der „Tag des Kita-Sports“ und der „Tag der Sportverein“ sollten eigentlich auf der Klosterwiese ausgerichtet werden, witterungsbedingt wich man auf die Nibelungenhalle aus.

Allzu lange hatte auch der Sportkreis pandemiebedingt keine Jubiläen feiern und Ehrungen in einem gebührenden Rahmen vollziehen. Sportkreis-Vorsitzender Günter Bausewein entwickelte so die Idee eines Tags des Dankeschöns, der in Zusammenarbeit mit der Stadt Lorsch realisiert wurde.

Andreas Runkel – tätig für die ZDF-Redaktion und vielen noch als Wettkönig von „Wetten dass…?“ bestens in Erinnerung – moderierte den Start zur Dankeschön- und Ehrungsveranstaltung am Samstag.

Buntes Rahmenprogramm

Bausewein zeigte sich sehr erfreut über die vielen Gäste. Im Mittelpunkt standen neben den Ehrungen und Glückwünschen an zahlreiche Jubiläumsvereine der zurückliegenden drei Jahre die Ehrungen für herausragende sportliche Leistungen und jahrzehntelanges Engagement von Ehrenamtlichen.

Aufgelockert wurde der Ehrungstag durch ein buntes Programm: Vronis Tanzstudio zeigte eine Hip-Hop-Tanzdarbietung, die Jugend- und Juniorengarde der Tvgg Lorsch bot ein Medley dar. Der Auftritt der Ortsgruppe Lorsch im Verein für Deutsche Schäferhunde begeisterte nicht nur die zahlreichen Kinder und der frenetisch gefeierte Auftritt des Feuerwehrballetts der Freiwilligen Feuerwehr Lorsch erforderte sogar eine Zugabe.

Günter Bausewein dankte zum Abschluss allen Geehrten und Gästen und bedankte sich mit einem Blumenstrauß bei den „Haupt-Organisatorinnen“ Jutta Zinecker von der Stadt Lorsch und Katja Zeth-Seidel vom Sportkreis Bergstraße. red