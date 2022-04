Besondere Ausflüge rund um Heidelberg

Heidelberg. Naturkundliche, kulturhistorische und geologische Sehenswürdigkeiten rund um die Stadt bieten die „Heidelberger Exkursionen“: Drei zertifizierte Geopark-vor-Ort-Begleiter haben in Kooperation mit dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald (Unesco Global Geopark) und der Stadt Heidelberg im Rahmen der Umweltbildungsplattform „Natürlich Heidelberg“ ihre Führungen in Buchform ausgearbeitet.

Das handliche und reich bebilderte Taschenbuch bietet 15 Naturführungen zu naturkundlichen, kulturgeschichtlichen und geologischen Sehenswürdigkeiten im Heidelberger Stadtwald und den angrenzenden Stadtteilen. Landrat Christian Engelhardt, Vorsitzender des Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, und der Heidelberger Oberbürgermeisters Eckart Würzner unterstützen durch einleitende Wortbeiträge das Engagement der Autoren.

Viele naturkundliche Sehenswürdigkeiten, kulturhistorische Zusammenhänge und geologische Highlights werden in diesem Buch mit fundierten Hintergrundinformationen beschrieben. Es sind Informationen zu den Arboreten, zur Entstehung von Hohlwegen, spannende Hintergründe zu historischen Grenzsteinen und geologischen Orten (Geopunkte) zu finden, die mit einer Wanderung kombiniert zu einem besonderen Ausflugserlebnis werden. Die meisten der beschriebenen Führungen werden auch im Jahresprogramm „Natürlich Heidelberg“ angeboten.

Eine Orientierungshilfe bieten die Kartenausschnitte im Buch oder auch herunterladbare GPX-Tracks. Die Start- und Endpunkte aller Exkursionen sind mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichbar, und zum Abschluss der Wanderungen gibt es Hinweise auf Einkehrmöglichkeiten. Das Buch ist vor Kurzem erschienen und kann ab sofort in allen Buchhandlungen, auch online, an den Heidelberg-Tourist-Infostellen am Neckarmünzplatz und am Heidelberger Hauptbahnhof, in der Geschäftsstelle des Geo-Naturparks in Lorsch und im Online-Shop des Geo-Naturparks erworben werden.

Nun haben die Autoren die ersten Exemplare an den Geo-Naturpark Bergstraße- Odenwald und die Stadt Heidelberg übergeben, um sich für die Unterstützung des Buchprojekts zu bedanken. Gleichzeitig möchten sie die Öffentlichkeit dazu animieren, sich mit diesem Buch und den umfassenden Informationen darin auf den Weg zum machen und die Heidelberger Natur auf neue Weise zu erkunden. red