Berufsorientierung für Bergsträßer Schulabgänger, Bewerberschau für Unternehmen

Bergstraße. Ganz viel Zukunft an nur einem Tag an einem Ort: Mindestens 3500 Schülerinnen und Schüler aus den weiterführenden Schulen im Kreis Bergstraße werden beim neunten Ausbildungs- und Studieninfotag in Bensheim erwartet. In der Heinrich-Metzendorf-Schule beteiligen sich 98 Aussteller aus südhessischen Unternehmen sowie aus Kammern und Verbänden an dieser besonderen Börse, bei der sich die ganze Bandbreite der Ausbildungsberufe öffnen wird - vom Anlagenmechaniker bis zum Zimmermann, von der Automobilkauffrau bis zur Zollbeamtin. In der gegenüberliegenden Nibelungenlandhalle informieren außerdem viele Hochschulen aus den Metropolregionen über ihre Studienangebote. Von der Lehre über die duale Ausbildung bis zur akademischen Laufbahn ist alles vertreten.