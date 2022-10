Berufe zum Ausprobieren

Nach der Schule besuchen viele die Universität, eine Hochschule oder machen eine Ausbildung. Dabei hat jeder das gleiche Ziel: am Ende einen Beruf zu finden, der Spaß macht.

Um aber herauszubekommen, was einem überhaupt Spaß macht und wie es ist, in der Berufswelt unterwegs zu sein, muss man verschiedene Berufe ausprobieren. Und das geht am besten mit einem Praktikum.

Vielleicht habt ihr ja schon während der Schulzeit ein Praktikum gemacht – und wenn nicht, dann kommt das sicher noch.

Bei einem Praktikum arbeitet man für eine kurze Zeit, das können einige Wochen oder auch ein paar Monate sein, in einem Betrieb und schaut sich an, wie die Arbeit dort funktioniert, wie die Kolleginnen und Kollegen drauf sind, und man lernt, was alles zu diesem Beruf dazugehört.

Ein Praktikum kann man bei fast jedem Betrieb mach. Zum Beispiel beim Bäcker, bei einer Zeitung, in einem Musikladen, bei einer Werbeagentur, im Supermarkt, bei einer Architektin oder einem Tierarzt. Wenn ihr vielleicht auch bald ein Praktikum macht, denkt daran, dass ihr überall nach einem Praktikum fragen könnt. Viel Spaß! fw

Info: Den Kindernachrichten-Podcast von Fred Fuchs findet ihr auf unserer Website: www.bergstraesser-anzeiger.de