Bergsträßer Wanderungen für einen guten Zweck

Bergstraße. Unter der Überschrift „Hike to Help“ hat die Tourismusagentur der Wirtschaftsförderung Bergstraße (WFB) eine Aktion für die vom Krieg betroffenen Menschen durchgeführt. „Bei unserer Spendenwanderung ist eine stattliche Summe zusammengekommen“, zeigte sich WFB-Geschäftsführer Matthias Zürker erfreut. 4035,60 Euro Spendengelder konnte die Tourismusagentur der WFB für die Menschen in der Ukraine sammeln. Denn „auch die Wirtschaftsförderung Bergstraße ist über die Situation in der Ukraine tief betroffen“, erklärte Zürker.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vom 21. bis 27. März hatte die Tourismusagentur die Initiative „Hike to Help“ durchgeführt, die nach dem Prinzip eines klassischen Spendenlaufs gestaltet war: Wer im Aktionszeitraum auf dem Nibelungensteig oder einem anderen Weg unterwegs war, konnte sich für jeden zurückgelegten Kilometer mit einer Spende an die Hilfsorganisation Stelp belohnen lassen. Diese versorgt die Menschen in der Ukraine mit dringend benötigten Medikamenten. Zum erweiterten Vorstand der Organisation gehört Timo Hildebrand, seit 2005 „Botschafter der Bergstraße“.

„Wir sind glücklich und stolz über die hohe Spendensumme, die unsere Aktion eingebracht hat“, so Simone Paepke, Projektleiterin der WFB-Tourismusagentur. Das Team der WFB gab der Initiative am ersten Aktionstag den Startschuss und nahm auch selbst die Wanderstöcke in die Hand, um die Menschen in der Ukraine zu unterstützen. 143,5 Kilometer konnten die Mitarbeiterinnen der WFB auf dem Erlebnispfad „Wein und Stein“, dem Blütenweg, Burgensteig, Alemannenweg und dem Nibelungensteig sowie rund um Lorsch, um Worms, an der Badischen Bergstraße und dem Exotenwald Weinheim sowie beim „Urban Hiking“ in Frankfurt und Berlin erwandern.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Darüber hinaus haben die WFB-Mitarbeiterinnen kräftig die Werbetrommel gerührt, um weitere Wanderlustige für die Aktion zu begeistern und ebenfalls aktiv daran teilzunehmen. red