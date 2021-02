Bergstraße. Einige tausend Teilnehmer haben allein innerhalb der ersten Stunde des achten Ausbildungs- und Studieninfotages versucht, sich online einzuloggen. Und damit waren es deutlich mehr, als üblicherweise Besucher bei den Präsenzveranstaltungen dabei waren. Von einem so großen Andrang war auch die Website kurzzeitig überwältigt. Doch schon bald darauf wählten sich immer mehr Interessenten in die Video-Konferenzen der Unternehmen ein und tauschten sich mit den Ansprechpartnern rege rund um den Start ins Berufsleben aus.

Mit dem Abschluss in der Tasche stehen einem unzählige Möglichkeiten offen – gar nicht so leicht, da durchzublicken. © Roth

Viele überlegen, dual zu studieren

Informieren von zu Hause aus Etwas verzögert, von 10 anstatt von 9 bis 14 Uhr, konnten sich Schüler der Bergsträßer Schulen aller Schulformen, die sich im Prozess der beruflichen Orientierung befinden, direkt online mit Vertretern der rund 50 Aussteller austauschen – und zwar ganz bequem von zu Hause aus. Mit dabei waren viele Arbeitgeber aus der erweiterten Region, Schulen mit vollschulischen Ausbildungsmöglichkeiten, die Berufsberatung der Agentur für Arbeit, Hochschulen/Universitäten, Kammern, Verbände, die Kreishandwerkerschaft und viele mehr. Infos gab es rund um die Themen duale und vollschulische Ausbildungsmöglichkeiten, (duale) Studiengänge, Berufsberatung, Informationen zum Bewerbungsverfahren und über freie Ausbildungsplatzangebote /duale Studienplätze und vieles mehr. Der Kern des digitalen Ausbildungs- und Studieninfotages war in diesem Jahr erstmals die Webseite www.ausbildung-bergstrasse.de, über die man sich gestern in Livestreams einwählen konnte. Auch jetzt kann man auf der Website noch zahlreiche Informationen zu den jeweiligen Ausstellern und beruflichen Möglichkeiten nachlesen. ssr

Aufgrund der Pandemie haben sich die Veranstalter – die Heinrich-Metzendorf-Schule, der Kreis Bergstraße, die Stadt Bensheim und die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU) – in diesem Jahr erstmals dazu entschieden, den traditionellen Infotag ins Internet zu verlegen (wir haben berichtet); und zwar auf die dafür neu erstellte Website www.ausbildung-bergstrasse.de. Schüler, die kurz vor ihrem Schulabschluss stehen, konnten sich dort gestern nicht nur durch 50 Aussteller und Informationen rund um deren Angebote klicken, sondern auch an MS-Teams Video-Konferenzen teilnehmen, zu Themenbereichen, die sie interessieren.

Ob ein duales Studium für sie in Frage kommt – damit beschäftigten sich derzeit einige Schüler an der Bergstraße. Das konnte man zumindest vermuten, wenn man sich durch Video-Konferenzen geklickt hat, in denen es um dieses Thema ging. Teilweise haben sich gleich mehrere hundert Teilnehmer eingewählt, zum Beispiel bei der Universität Darmstadt, aber auch in den Impulsvortrag zum Thema duales Studium der IHK Darmstadt Rhein-Main. Im Anschluss an die Präsentation mit allgemeinen Informationen rund um dieses Thema nutzten die Schüler die Möglichkeit, im Chat und auch direkt via Mikrofon Fragen zu stellen.

Ein großes Thema für viele in Pandemie-Zeiten ist es, passende freie Stellen bei Unternehmen für den Einstieg ins duale Studium zu finden – Jobportale und -börsen helfen hier weiter, denn darüber kann man sich regelmäßig passende Stellenangebote zuschicken lassen.

Virtuelle Unternehmensbesuche

„Ich suche momentan eine Praktikumsstelle“, berichtete Arda in der Video-Konferenz der IHK. „Das Problem haben momentan viele“, bestätigte Referentin Hannelore Becker. Aber selbst, wenn ein klassisches Praktikum derzeit nicht möglich sei, könne man zum Beispiel in einem Unternehmen anfragen, ob ein virtueller Unternehmensbesuch oder ein Telefonat mit Vertretern möglich sei.

Mit Azubis im Austausch

Auch die Webinare der Handwerkskammer waren gut besucht. Besonders interessiert zeigten sich die Schüler hier am Beruf des KFZ-Mechatronikers und auch der Ausbildung zum Konditor. Die Frage nach den notwendigen Voraussetzungen kam hier besonders häufig auf. „Natürlich sind der Schulabschluss und auch die Noten wichtig“, betonte Referent Dietmar Schott. „Letztendlich zählt beim Handwerk aber der Mensch.“ Übrigens könne man ruhig auch direkt auf die Unternehmen zugehen und anfragen – „denn sie freuen sich über interessierten Nachwuchs“, so der Tipp des Experten. „Und gerade, wenn man direkt in der Heimat eine Arbeitsstelle finden kann, steigert das die Lebensqualität enorm.“

Reges Interesse herrschte auch in den Konferenzen von Dentsply Sirona. Dort nutzten einige Schüler die Gelegenheit, sich direkt mit Berufseinsteigern auszutauschen, die selbst erst vor Kurzem mit im Team sind.

„Gefällt dir die Arbeit?“, wollte zum Beispiel Laurene wissen und bekam prompt einen kleinen Einblick in den Arbeitsalltag zweier Fachkräfte in den Bereichen Lager und Logistik.

Und das sogar im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Mitarbeiter zeigten sich im Chatfenster in ihrer üblichen Arbeitsumgebung – vor langen Reihen hoher Regale. Fragen rund um die Themen Bewerbung, Auswahlverfahren, Aufgabenbereiche und Gehalt dominierten in den Chats.

Von Basis-Infos ins Eingemachte

Und je nach Frage war den Schülern anzumerken, dass sie sich schon ganz unterschiedlich intensiv mit ihrer beruflichen Zukunft auseinandergesetzt haben. Standen bei den einen noch ganz verschiedene Berufsfelder bei den Fragen im Fokus, hakten andere schon im Fachbereich rund um ihren Wunsch-Beruf nach.

Das hat auch Fabienne Bardonner festgestellt, die stellvertretend für die VhU an der Abschlussrunde teilgenommen hat. „Uns hat es gefreut, dass das Angebot so gut angenommen wurde, dass trotz anfänglicher Probleme alles gut geklappt hat und dass die Aussteller die einzelnen Räume so ansprechend gestaltet haben.“ Teilnehmer, die den Austausch in den Chats und in den Konferenzen behindert haben, hätten eine Chance verpasst. Doch solche Vorkommnisse könne man auch bei einer Präsenz-Veranstaltung nicht ausschließen.

Im Projekt steckt viel Herzblut

„Der Tag war eine tolle Alternative für die Schüler, um sich trotz Corona über ihre beruflichen Möglichkeiten zu informieren“, meldete sich Thomas Bährer, Leiter der Heinrich-Metzendorf-Schule in der Runde zu Wort.

Marc Colin zeigte sich stellvertretend für den Kreis Bergstraße ebenfalls zufrieden und betonte wie viel Herzblut in dem Projekt steckt, ebenso wie Andreas Kaldschmidt, der sich im Namen der Stadt Bensheim bei allen Ausstellern bedankte.

„Es war ein richtig tolles Konzept“, schloss Landrat Christian Engelhardt die Online-Gesprächsrunde. „Für uns alle ist der Infotag ein großes Herzensprojekt. So hatten die Schüler trotz Pandemie die Chance, sich zu informieren und für die Unternehmen war eine Gelegenheit, Interesse für ihre Ausbildungsmöglichkeiten zu wecken.“