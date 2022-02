Bergsträßer SPD-Frauen mit neuem Vorstand

Bergstraße. „Jetzt ist die Zeit für eine aktive und moderne Gleichstellungspolitik“, sagt Josefine Koebe. Die 33-jährige Stadträtin von Bensheim ist neu gewählte Vorsitzende der Bergsträßer AsF (Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen). Den „Rückenwind aus Berlin“ gelte es zu nutzen, so Koebe, und einen fortschrittlichen Feminismus voranzutreiben, der Frauen in ihren jeweiligen Lebensrealitäten abhole und konkrete Lösungen biete.

Soziale Berufe aufwerten

Unterstützung benötigten diejenigen, die sich nach wie vor überwiegend in prekären Arbeitssituationen wiederfinden, die von Sexismus im Alltag oder häuslicher Gewalt betroffen sind, aber auch diejenigen die – noch verschärft durch die Pandemie – in deutlich höherem Maß unbezahlte Care-Arbeit in der Familie übernehmen und damit einem höheren Altersarmutsrisiko ausgesetzt sind. Besondere Herzensthemen sind für die junge Ökonomin die deutliche Aufwertung sozialer Berufe, die Einführung von verlässlichen Familienarbeitszeitmodellen sowie die Stärkung von Frauen im Wirtschaftsleben.

Alicia Hanf, die neue stellvertretende Bergsträßer AsF-Vorsitzende, betont den inklusiven Charakter, den ihr Verständnis von Gleichstellungspolitik ausmache. Die 24-Jährige ist Stadtverordnete in Viernheim und dort die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende und richtete sich auf Grund eines möglichen Corona-Kontakts per Video-Botschaft an die SPD-Frauen.

Antrag zum Frauenhaus Bergstraße

Bei ihrer Versammlung blickten die Bergsträßer Genossinnen auf die Landesebene und forderten die Einführung des Weltfrauentags am 8. März als gesetzlichen Feiertag nun auch in Hessen, nachdem Berlin bereits 2019 dieses wichtige Signal gesetzt habe. Zum anderen adressierte die AsF Bergstraße einen Antrag an die Mitglieder der SPD-Kreistagsfraktion: Sie sollen sich dafür einsetzen, eine weitere Stelle beim Verein Frauenhaus Bergstraße e. V. zu finanzieren, die sich mit der Präventionsarbeit hinsichtlich häuslicher und sexueller Gewalt befasst. Die anwesende Bensheimer Bürgermeistern Christine Klein unterstützte dieses Ansinnen ausdrücklich.

Für Susanne Boor, die als Schriftführerin im geschäftsführenden Vorstand kandidierte und ebenfalls einstimmig gewählt wurde, spielt aus eigener Erfahrung die Bedeutung einer modernen Familienpolitik eine große Rolle. Die jüngst nach Einhausen gezogene Marketing-Managerin im IT-Bereich, Mutter zweier Kinder und seit August 2021 auch stellvertretende Vorsitzende des Einhäuser SPD-Ortsvereins weiß aus eigener Erfahrung nur zu gut, dass die Fortschrittlichkeit einer Partei auch an der Familienfreundlichkeit der Strukturen bemessen wird. Diese gelte es kontinuierlich zu verbessern; nur so könne man dem Ziel von Parität in der Politik näherkommen.

Gleich 13 Beisitzerinnen aus dem ganzen Kreis Bergstraße waren für die AsF-Versammlung nach Heppenheim gekommen. Sie hätten damit den Startschuss gegeben „für ein hochmotiviertes Team aus sowohl erfahrenen als auch vielen jungen Frauen mit frischen Ideen, die ihr großes Interesse an der Arbeit dieses Netzwerks zum Ausdruck brachten“, heißt es in einer Pressemitteilung. Sowohl Marius Schmidt als Vorsitzender der SPD Bergstraße als auch die Landtagsabgeordnete Karin Hartmann hätten sich sehr erfreut gezeigt „über diesen gut gelaunten Mix aus überwiegend kommunalen Mandatsträgerinnen, die eine starke Gleichstellungspolitik im Kreis Bergstraße und darüber hinaus vorantreiben wollen“. Die ausgesprochene Einladung der Landtagsabgeordneten, nach Möglichkeit im Sommer den Austausch in Wiesbaden weiterzuführen, nahmen die Genossinnen gerne an.

Als Beisitzerinnen wurden gewählt: Renate Blatt (Rimbach), Petra Brandt (Lampertheim), Martina Hardt-Holler (Heppenheim), Hilde Kille (Heppenheim), Alexandra Kotlyarska (Viernheim), Silke Lüderwald (Lampertheim), Eva Middleton (Bensheim), Regina Nethe-Jaenchen (Zwingenberg), Marlene Pfeifer (Neckarsteinach), Simone Reiners (Heppenheim), Brigitte Sander (Lorsch), Brigitte Wagenknecht (Bensheim) und Saskia Wenz (Bürstadt). red