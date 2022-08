Bergsträßer Polizisten tauschten für eine Hilfsaktion Streifen- gegen Rettungswagen

Bergsträßer Aktive der International Police Association (IPA) haben einen Rettungswagen in die Ukraine überführt. Unser Bild zeigt Josef Simon (links) und David Weiser (rechts) von der IPA Bergstraße zusammen mit Maiia Ruju von der IPA Ukraine, als sie nach der erfolgreichen Überführung in der ukrainischen Grenzstadt Siret stolz die Urkunden in die Kamera halten, die sie zum Dank von den ukrainischen Kollegen überreicht bekommen hatten.

© IPA Bergstraße