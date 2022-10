Bergsträßer Obstbau-Freunde fahren zur Bundesgartenschau

Bergstraße. Kontinuität im Vorstand des Vereins zur Förderung des Obstbaus sowie der Garten- und Landschaftspflege: Der Kreisverband Bergstraße hat erneut Wolfgang Heeb ( Bensheim) und Volker Schneider (Hornbach) an die Vorstandsspitze gewählt. Rechner bleibt Jürgen Hely aus Weiher, als Schriftführer wurde Olaf Jünge aus Lorsch in seinem Amt bestätigt. Steffen Mössinger (Bensheim) ist weiterhin als Fachwartsprecher im Kreisverband aktiv, der jetzt in Auerbach getagt hat.

Trotz der insgesamt geringen Beteiligung aus den zwölf Ortsvereinen konnte der Vorsitzende in Person von Thomas Brecht in der Gaststätte „Weiherhaus“ auch einen Vertreter des Hessischen Landesverbandes begrüßen, in dem auch Heeb als Vertreter der Bergstraße die regionalen Obst- und Gartenbauvereine repräsentiert.

Um deren Gewicht im erweiterten Vorstand zu stärken, hat sich die Riege der Beisitzer jetzt noch breiter aufgestellt: Mit der Wahl von Roland Petermann ist nun auch der personell wie organisatorisch starke Ortsverein Heppenheim mit Stimmrecht vertreten, für Hornbach (Birkenau) kam Stefanie Heucke neu hinzu. Bestätigt wurden Norbert Feldmeier (Lorsch), Thomas Brecht (Biblis) und Norbert Stein aus Rimbach.

Die Teilnehmer an der Versammlung einigten sich in Auerbach außerdem darauf, dass Ortsvereine, die nicht im Vorstand vertreten sind, als offizielle Vereinsvertreter – allerdings ohne Stimmrecht – zu den Vorstandssitzungen eingeladen werden. Durch Wolfgang Heebs einstimmig verabschiedeten Antrag sind damit ab sofort auch Bürstadt, Ellenbach und Zwingenberg präsent.

In seinem Bericht dankte Heeb für die gute und harmonische Zusammenarbeit im Vorstand. Er bekräftigte nochmals seinen Appell für eine noch intensivere und engere Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Vereinen vor Ort, damit diese sich besser kennenlernen und auf direktem Weg austauschen können. Bei Fragen zu Schneidkursen werde dies schon erfolgreich praktiziert, so der Vorsitzende. Auch eine Abstimmung der jeweiligen Jahresprogramme sei hilfreich, um das breit gefächerte Angebot besser koordinieren zu können.

Mit Blick auf die Zukunft kündigte Heeb eine Fahrt zur Bundesgartenschau nach Mannheim im kommenden Jahr an. Auch die Landesgartenausstellung in Fulda steht auf dem Terminplan des Kreisverbands. Beide Messen laufen von April bis Oktober.

Die nächste größere Veranstaltung in der Region ist die Fachwartfortbildung des Landesverbands, die am 5. November ebenfalls im Gasthaus „Weiherhaus“ stattfinden wird. Zwischen zehn und 16 Uhr sind unter anderem fünf Fachvorträge vorgesehen.

Im nächsten Jahr plant der Kreisverband unter anderem Informationsveranstaltungen zu den Themen Hochbeete, Gemüseanbau, Kompostierung, Wasserversorgung und Pflanzenschutz ohne Chemie

Für 25-jährige Vorstandsarbeit wurde Gerhard Wittig, langjähriger Vorsitzender in Zwingenberg, mit einer Urkunde vom Landesverband gewürdigt. tr