Bergsträßer lesen Texte von Buber vor

Bergstraße. Die Sendewoche von Antenne Bergstraße vom 25. September bis zum 3. Oktober anlässlich der Interkulturellen Woche Heppenheim hält diesmal eine besondere Überraschung bereit: Bei „Bergsträßer lesen Buber“ sind die Vorleser bekannte Bergsträßer, die hier geboren wurden (wie Heppenheims Ehrenbürgerin Judith Buber-Agassi) oder hier leben, wie es die Familie des berühmten jüdischen Philosophen Martin Buber von 1916 bis 1938 in Heppenheim tat. Bekannt aus Politik, Kultur, Kunst und Sport, leihen sie ihre Stimme den Werken und Erinnerungen der Buber’schen Familienmitglieder. Auf 91,7 Mhz kann am Freitag, 1. Oktober, ab 19 Uhr mitgehört werden. Anschließend sind auf der Podcastseite von Antenne Bergstraße und über einen Link der Homepage des Martin-Buber-Hauses alle Beiträge während des Jubiläumsjahres „321-2021 – 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ zu hören. red

