Bergsträßer Landtagsabgeordnete Karin Hartmann bei den SPD-Senioren

Bergstraße. Die Bergsträßer Landtagsabgeordnete Karin Hartmann hat sich mit der Arbeitsgemeinschaft 60 plus der Bergsträßer SPD zu aktuellen landespolitischen Themen ausgetauscht.

Dabei ging es unter anderem um die Gasversorgung. Hartmann findet es „bedauerlich“, dass der sogenannte Gasgipfel des Ministerpräsidenten „keine substanziellen Ergebnisse“ eingebracht habe. Weder würden die Bürger entlastet, noch sei eine langfristige Strategie zu erkennen, wie in Zukunft die Abhängigkeit vom Gas verringert werden könne. Niemand genehmige beispielsweise Windenergieanlagen langsamer als Hessen.

Ein „unerfreuliches Dauerthema“ stelle der Polizeiskandal dar. Bereits vor zwei Jahren wurde bekannt, dass es ein rechtsradikales Netzwerk bei der hessischen Polizei gibt. Mit der Aufarbeitung durch Innenminister Beuth sei man „alles andere als einverstanden“.

Seit nun bereits zwei Jahren würden immer mehr Verfehlungen von Beamten bekannt, die „ihren Ursprung eindeutig aufgrund einer Nähe zu rechtsextremer Gesinnung“ hätten. Landesregierung und Innenminister stellten diese immer wieder als Einzelfälle dar. Die sei „inakzeptabel“, so Hartmann.

„Schnellschuss Medienkunde“

Sorgen macht Hartmann auch das Thema Bildung in Hessen. Auch wenn die kürzlich vorgelegte 13. Änderung des hessischen Schulgesetzes auch positive Punkte beinhalte, so sei diese „nicht der große Wurf“, den es gebraucht hätte.

Vor allem sei es bedauerlich, so Hartmann, dass zentrale Zuständigkeiten, etwa für den Rechtsanspruch auf Ganztag oder die Lernmittelfreiheit für digitale Endgeräte und den Support an Schulen, weiter Zankapfel zwischen Land und Schulträgern blieben. Es sei überdies bedauerlich, dass sich die schwarzgrüne Landesregierung weiterhin gegen die A13-Besoldung von Grundschullehrkräften sperre.

Es sei damit zu rechnen, dass diese vor oder nach Vorbereitungsdienst in die Nachbarländer abwandern, die besser besolden. Zudem zeige sich an hessischen Schulen ein großes Defizit in Sachen Medienbildung. Um darüber hinwegzutäuschen, dass Hessen als einziges Bundesland in diesem Bereich kein Angebot ab der fünften Jahrgangsstufe vorzuweisen habe, sei nun der Modellversuch „Medienkunde“ als Schnellschuss gestartet worden. Dieser werde aber nicht dazu beitragen, dass Hessen bei der digitalen Bildung aufholt, so Hartmann. red