Bergsträßer Kreisumlage sorgt für Diskussionen

Bergstraße/Lampertheim. Die Stadt Lampertheim will die Erhöhung der Kreisumlage, die der Kreistag beschlossen hat, nicht akzeptieren und hat dagegen Widerspruch eingelegt. Die Lampertheimer Stadtverordnetenversammlung hatte auf Antrag der FDP-Fraktion schon im April beschlossen, dass die Rechtmäßigkeit der Erhöhung geprüft werden soll. Inzwischen liegt die Haushaltsgenehmigung durch das Regierungspräsidium (RP) vor. In ihr sieht Thomas Bittner von der FDP die Kritik seiner Fraktion bestätigt, wie er in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung deutlich machte.

Deutliche Stellungnahme des RP

Als „Ohrfeige“ müsse es dem Kreis vorkommen, dass das RP angesichts der Stellenausweitung um 21,6 Prozent seit 2017 zu dem Schluss kommt, dass eine „restriktivere Bewirtschaftung zwingend geboten“ sei. Wie schon in den Vorjahren sei die Haushaltsplanung deutlich übertroffen worden. Da die niedrig angesetzten Planzahlen aber als Rechtfertigung für die Erhöhung der Kreisumlage genannt werden, müsse das kritisch hinterfragt werden, forderte Bittner.

Das RP habe außerdem festgestellt, dass weitere Anhebungen der Grundsteuer B im Kreis nicht gewünscht seien, da sie schon über dem Landesdurchschnitt liege. Vielmehr solle der Kreis mit allen gebotenen Konsolidierungsmaßnahmen darauf hinwirken, die Belastungen ohne weitere Anhebung zu kompensieren, hieß es seitens des RP laut Bittner. Auch das sei eine Ohrfeige für den Kreis, wenn das RP die Belastungen der Kommunen kritisch sieht und die vom Kreis vorgeplante nächste Anhebung derzeit nicht für genehmigungsfähig hält. Deswegen müsse die Stadt Lampertheim nun entscheiden, ob sie nach ihrem Widerspruchsbescheid, der inzwischen eingegangen ist, klagt oder ob eine politische Klärung mit dem Hessischen Innenministerium unter Einbindung des Hessischen Städtetags angestrebt wird.

Städtetag rät von Klage ab

Der Hessische Städtetag rät, so teilte die Verwaltung mit, von einer Klage ab, sie habe wenig Aussicht auf Erfolg. Deswegen hat die Lampertheimer Stadtverordnetenversammlung beschlossen, den Widerspruch gegen den Bescheid über die Festsetzung der Kreisumlage zurückzunehmen. Gleichwohl will die Stadt aber den Hessischen Städtetag beauftragen, die Kritikpunkte mit dem Ministerium zu klären. Dies wurde einstimmig beschlossen. Jürgen Dieter, Städtetagsdirektor und früherer Lampertheimer Bürgermeister, sehe in den vorgebrachten Argumenten durchaus Ansatzpunkte, die grundsätzlich aufgegriffen werden könnten, heißt es aus der Stadtverwaltung. swa