Bergsträßer Kreisklinik erlaubt wieder Besuche

Wiesbaden/Bergstraße. Das Kreiskrankenhaus Bergstraße hat das generelle Besuchsverbot aufgehoben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ab sofort gelten folgende Besucherregelungen: Pro Tag kann ein Besucher einen Patienten für eine Stunde besuchen (1-1-1-Regel) Besuchszeiten sind täglich von 14.30 bis 16.30 Uhr. Das Tragen einer FFP2-Maske ist verpflichtend.

Besucher haben Zugang mit folgenden Nachweisen:

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

negativer zertifizierter Schnelltest (maximal 24 Stunden alt)

negativer PCR-Test (maximal 48 Stunden alt)

dritte Impfung erfolgt

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

zweite Impfung erfolgt plus Genesenen-Zertifikat

Die Sichtung der Nachweise erfolgt bei der Einlasskontrolle.

Inzidenz im Kreis bei 1167,1

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Kreis Bergstraße ist derweil leicht zurückgegangen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete gestern eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1167,1 (nach 1177,8 am Vortag).

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 40 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 36 Betten belegt - davon zwei mit an Covid-19 infizierten Patienten, von denen aktuell keiner eine invasive Beatmung benötigt.

Lediglich 1577 weitere Infektionen sind nach Zahlen des RKI gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 1 676 385. Die Inzidenz im Bundesland lag bei 945,5. Insgesamt 9847 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht. (red)