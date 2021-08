Der Bergsträßer Kreisbeigeordnete Karsten Krug (SPD) will offenbar seinen Platz in der Kreisverwaltung vor der Zeit räumen. Nach Informationen dieser Zeitung will er sich zum Ende dieses Jahr vom Kreistag abwählen lassen. Auf Nachfrage wollte er sich dazu nicht öffentlich äußern. Die Amtszeit würde regulär im Sommer 2022 enden, ebenso wie jene der Ersten Kreisbeigeordneten Diana Stolz

...