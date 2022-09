Bergsträßer Klimaforum an zwei Tagen in Bensheim

Bergstraße. Die Sommer in Deutschland werden immer heißer und extreme Wetterereignisse häufiger. Der Grundwasserpegel sinkt immer weiter. „Wir sind mitten im Klimawandel und erleben seine Auswirkungen. Damit die Erde und auch der Kreis Bergstraße ein liebens- und vor allem auch lebenswerter Ort bleiben kann, sollten wir alle beim Klimaschutz mitmachen“, ist der Bergsträßer Landrat Christian Engelhardt überzeugt.

Was genau jeder Einzelne zum Klimaschutz und einem nachhaltigeren Leben beitragen kann, darüber möchte der Kreis Bergstraße seine Bürger am 24. und 25. September mit dem ersten Bergsträßer Klimaforum im Bürgerhaus Bensheim informieren und damit inspirieren. „Der Klimawandel geht uns alle an. Damit wir ihm etwas entgegensetzen können, müssen wir umdenken“, betont Engelhardt. „Wir müssen gemeinsam handeln. Denn, wenn wir alle an einem Strang ziehen, wenn wir intelligent und innovativ agieren, können wir Großes bewegen.“

Messe mit 35 Ausstellern Die Besucher des Bergsträßer Klimaforums erwartet am letzten Septemberwochenende von 10 bis 18 Uhr in Bensheim eine große Messe mit über 35 Ausstellern aus der Region zu den Themen Energie-, Wärme- und Mobilitätswende sowie Regionalität. Im Außenbereich des Bensheimer Bürgerhauses können Interessierte zum Beispiel E-Autos live erleben und verschiedene E-Bikes auf einem Parcours testen. Ein buntes Familienprogramm, abwechslungsreiche Vorträge und Live-Musik runden den Tag ab. Gleichzeitig ist mit regionalen Leckerbissen und Getränken für die Bewirtung gesorgt. red

Dass man gemeinsam viel erreichen kann, zeige auch die Zusammenarbeit zwischen dem Kreis Bergstraße und der Stadt Bensheim. „Das Klimaforum Bergstraße ermöglicht den Austausch untereinander und den direkten Dialog mit verschiedenen Akteuren, Fachleuten und Bürgern. Denn Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind globale Anliegen, die uns alle betreffen und auf Kommunal- und Kreisebene mit den Menschen vor Ort thematisiert werden müssen“, so die Bensheimer Bürgermeisterin Christine Klein.

Stadtrat Adil Oyan, Bensheims Umweltdezernent, ergänzt: „Klimaschutz durch Nachhaltigkeit: Das ist kein Trend, sondern eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass wir gegenwärtig und in der Zukunft ein Leben unter guten Bedingungen führen können.“

Austausch mit den Bürgern

Mit dem Klimaforum soll ein Bewusstsein für Nachhaltigkeitsthemen bei den Bürgern geschaffen werden. „Wir möchten Impulse geben, wie mit Engagement und guten Ideen mehr Klimaschutz, weniger Verschwendung an Ressourcen und mehr Achtsamkeit gegenüber der Biodiversität möglich ist“, sagt Adil Oyan.

Die Klimaschutzteams des Kreises und der Stadt Bensheim arbeiten, laut einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt, bei der Organisation der Veranstaltung eng zusammen. Sie hoffen auf einen anregenden Austausch mit den Bergsträßern.

Höhepunkt des Klimaforums wird am Samstagnachmittag ab 16 Uhr die zweite Bergsträßer Nachhaltigkeitskonferenz sein, bei der Landrat Christian Engelhardt, der Diplom-Meteorologe und Wissenschaftsjournalist Gerhard Lux, Professorin Birgit Scheppat von der Hochschule Rhein-Main, der Geschäftsführer der Landesenergieagentur Hessen, Carsten McGovern, sowie der Vorstandsvorsitzende der „Klimastiftung für Bürger“ und Leiter der Klima-Arena Sinsheim, Bernd Welz, miteinander unter der Moderation von Florian Schmanke zum Thema „Der Klimawandel: Gemeinsam umdenken – gemeinsam handeln“ diskutieren werden.

Ehrung für Stadtradler

Am Sonntagmittag wird Landrat Christian Engelhardt auf dem Klimaforum die fleißigsten Teilnehmer an der Aktion Stadtradeln im Kreis Bergstraße ehren. Im Anschluss daran bietet er den Bergsträßern die Gelegenheit, sich mit ihm während einer Landratssprechstunde am Stand des Kreises Bergstraße zu unterhalten.

„Das Klimaforum Bergstraße findet in diesem Jahr im Herzen Bensheims statt – im und um das frisch renovierte Bürgerhaus. Ich würde mich daher sehr freuen, wenn die Bergsträßer bereits bei ihrer Anreise klimafreundliche Verkehrsmittel nutzen würden“, betont Engelhardt. „Mit dem ÖPNV, dem eigenen Fahrrad oder zu Fuß ist das Klimaforum super zu erreichen und Sie können so gleichzeitig etwas Gutes für das Klima und Ihre Gesundheit tun!“

„Welt voller Möglichkeiten“

Alle Bürger seien eingeladen, in eine „Welt voller Möglichkeiten für ein besseres Morgen einzutauchen“, so Engelhardt: „Wir bringen das Wissen, wie wir dem Klimawandel begegnen können, zu den Menschen.“ Die Veranstaltung solle keine Eintagsfliege sein, sondern als fester jährlicher Bestandteil der Bergsträßer Kultur etabliert werden. Das Klimaforum soll ab jetzt jedes Jahr in einer anderen Kommune des Kreises stattfinden, wird in der Pressemitteilung abschließend informiert. red

Info: Details zur Veranstaltung unter: www.kreis-bergstrasse.de/ klimaforum