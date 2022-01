Bergsträßer Klimabündnis spricht über Kreis-Konzept

Bergstraße. Das Klimabündnis Bergstraße startet am Dienstag (11. Januar), 19.30 Uhr, online ins neue Jahr mit der Fortsetzung der Diskussion über das Klimaschutzkonzept des Kreises Bergstraße.

Reiner Pfuhl, Klimaschutzmanager des Kreises, wird bei der Runde dabei sein und den Teilnehmern für Fragen zur Verfügung stehen.

Bei der Diskussionsrunde werde es diesmal vornehmlich um Mobilität und gesellschaftlichen Wandel gehen, heißt es in der Einladung weiter.

Wie sich das Klimabündnis zum vorgelegten Konzept insgesamt positioniert, soll im Anschluss daran ebenfalls besprochen werden. Interessierte können sich per E-Mail an info@klimabuendnis-bergstrasse.de zur Teilnahme an dem digitalen Treffen anmelden. red

