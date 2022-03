Bergsträßer Jugendamt gibt Medienbroschüre mit heraus

Bergstraße. Kinder und Jugendliche nutzen digitale Kanäle zur eigenen Unterhaltung, um mit Freunden in Kontakt zu bleiben und sich sowohl über private als auch schulische Fragestellungen zu informieren. Das birgt auch neue Gefahren und stellt Erziehende – Eltern wie Fachkräfte – vor die Herausforderung, Kinder und Jugendliche auf diese Gefahren aufmerksam zu machen, Grenzen aufzuzeigen und zu unterstützen. In diesem Zusammenhang erstellten die regionale Geschäftsstelle Südhessen des Netzwerks gegen Gewalt, vertreten durch Martina Schmiegelt, sowie Florian Sauerwein, der Medienpädagoge des Polizeipräsidiums Südhessen, in Kooperation mit dem Fachdienst Jugendförderung und Jugendschutz des Jugendamtes des Kreises Bergstraße, dem Landkreis Darmstadt-Dieburg, der Wissenschaftsstadt Darmstadt und dem Kreis Groß-Gerau eine Medienbroschüre. Sie informiert über die Unterstützungsangebote verschiedener Akteure, Onlineangebote, Hilfe- und Beratung per Chat und Telefon sowie Internetbeschwerdestellen.

Große Herausforderungen

Die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz begrüßt die Erstellung der Medienbroschüre und nahm jetzt die ersten Exemplare gemeinsam mit dem Leiter des Jugendamtes Kai Kuhnert, der Fachbereichsleiterin Nicole Rothermel und Evdokimos Moisidis vom Fachdienst Jugendförderung und Jugendschutz in Empfang. „Die Bedeutung und Wirkung digitaler Medien auf Kinder, Jugendliche und Erwachsene ist bekannt. Jedoch stellen uns digitale Medien, neben den zahlreichen Chancen, auch vor große Herausforderungen. Mit der Medienbroschüre ,Bildung in der digitalen Welt – Wo finde ich Unterstützungsmöglichkeiten?’ ist es gelungen, eine gute Übersicht über wichtige Unterstützungsangebote und Anlaufstellen im Kreis Bergstraße zu geben“, so die für das Jugendamt zuständige Dezernentin Diana Stolz. Kai Kuhnert erläutert: „Ziel der Medienbroschüre ist es, die vielfältigen präventiven und interventiven Medienangebote, aber auch die Hilfeeinrichtungen gebündelt aufzuzeigen.“

Kostenlos erhältlich

Zu der Broschüre wurde auch ein DIN A 0-Poster mit der Übersicht aller Akteure erstellt. Ein gedrucktes Exemplar der Broschüre und des Plakates können Interessierte kostenfrei erhalten: Sekretariat Fachbereich Bildung Betreuung und Erziehung, Graben 15, 64646 Heppenheim. Telefon: 06252/ 15-5609, E-Mail: jugendhilfe-BBE@kreis-bergstrasse.de. Eine digitale Version der Broschüre gibt es auch bei www.netzwerk-gegen-gewalt.hessen.de. red

