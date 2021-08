Bergsträßer Inzidenz nähert sich der Marke 50

Bergstraße. Weil die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Bergstraße am Donnerstag „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ die Marke von 50 Neu-Infektionen übersteigt, wird Landrat Christian Engelhardt voraussichtlich eine Allgemeinverfügung erlassen, „die die Regelungen umsetzt, die das neue hessische Eskalationskonzept für Kreise und kreisfreie Städte vorsieht“. Das geht aus der jüngsten Pressemitteilung aus dem Landratsamt hervor, in der die Inzidenz laut Robert-Koch-Institut und Stand Mittwoch mit 47,3 (Vortag: 39,6) angegeben wird. In der Verlautbarung heißt es weiter;

„Diese Entscheidung wurde auf Grundlage der erforderlichen Gesamtabwägung getroffen. So hat das Infektionsgeschehen im Kreis Bergstraße seit dem Wochenende nicht nur kontinuierlich und stark an Dynamik zugenommen und die Inzidenz ist damit in den vergangenen Tagen sprunghaft angestiegen. Auch die Abgrenzbarkeit der einzelnen Infektionsgeschehen im Kreis ist nicht beziehungsweise zunehmend nicht mehr gegeben. Zudem weisen im Kreis Bergstraße inzwischen alle Altersgruppen – ausgenommen die Altersgruppe der 61- bis 80-Jährigen – eine deutlich steigende beziehungsweise hohe Inzidenz auf.“

Die Zahl der Infektionsfälle im Kreis erhöhte sich – Stand Mittwoch – um 50 auf 11 557. Die Statistik des Kreises weist nun 10 927 Genesene und 329 Tote aus. Alleine in Bensheim gab es zehn neue Fälle. Die Zahl der Patienten mit einer Covid-19-Infektion, die in einem Bergsträßer Krankenhaus versorgt werden, beläuft sich auf fünf, außerdem gibt es einen Verdachtsfall.

Neue Regeln ab 35. . .

Die neuen Corona-Regeln aus dem hessischen Präventions- und Eskalationskonzept sehen bei einer Inzidenz von 35 die 3 G-Regel (Zutritt nur für geimpfte, genesene oder negativ getestete Personen) in folgenden Fällen vor:

Bei körpernahen Dienstleistungen z.B. beim Friseur.

Für Gäste in der Innengastronomie.

Bei Zusammenkünften, Fachmessen, Veranstaltungen und Kulturangeboten mit mehr als 25 Personen in Innenräumen (auch private Feierlichkeiten in öffentlichen oder eigens angemieteten Räumen).

Für Besucher in Einrichtungen der Behindertenhilfe.

Für Gäste in Spielbanken und Spielhallen.

Beim Einlass in die Innenräume von Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie in die Innenräume von Sportstätten (außer Spitzen- und Profisport).

In Hotels und Übernachtungsbetrieben ist ein Negativnachweis bei Anreise und bei längeren Aufenthalten zweimal pro Woche erforderlich.

. . . und ab 50

Ab einer Inzidenz von 50 gilt außerdem die generelle Pflicht zum Tragen medizinischer Masken in Gedrängesituationen sowie eine Teilnehmerbegrenzung für Veranstaltungen, Kulturangebote und größere Zusammenkünfte auf 500 Personen im Freien und 250 Personen in Innenräumen (zuzüglich Geimpfte/Genesene). Dies gilt auch für private Feierlichkeiten in öffentlichen oder eigens angemieteten Räumen. Größere Veranstaltungen sind genehmigungspflichtig.

Voraussichtlich ab Freitag

Diese Regelungen der Allgemeinverfügungen treten – so der Landrat sie erlässt – dann mit Freitag, 20. August, in Kraft. red/dpa