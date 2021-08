Bergsträßer Inzidenz jetzt bei 53,6

Bergstraße. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Bergstraße ist erneut gestiegen und beträgt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstag 53,6 (Vortag: 47,3). Die Kreisverwaltung hat daher eine neue Allgemeinverfügung erlassen, die die Regelungen umsetzt, die das aktuelle hessische Präventions- und Eskalationskonzept für die Kreise und kreisfreien Städte vorsieht, die die Inzidenzwerte von 35 beziehungsweise 50 überschreiten. Diese Verfügung tritt am Freitag, 20. August, in Kraft und sieht Folgendes vor:

Ab einer Inzidenz von 35 gilt die 3G-Regel (Zutritt nur für geimpfte, genesene oder negativ getestete Personen)

- bei körpernahen Dienstleistungen z.B. beim Friseur

- für Gäste in der Innengastronomie

- bei Zusammenkünften, Fachmessen, Veranstaltungen und Kulturangeboten mit mehr als 25 Personen in Innenräumen (auch private Feierlichkeiten in öffentlichen oder eigens angemieteten Räumen)

- für Besucher in Einrichtungen der Behindertenhilfe

- für Gäste in Spielbanken und Spielhallen

- beim Einlass in die Innenräume von Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie in die Innenräume von Sportstätten (außer Spitzen- und Profisport) - In Hotels und Übernachtungsbetrieben ist ein Negativnachweis bei Anreise und bei längeren Aufenthalten zweimal pro Woche erforderlich

Ab einer Inzidenz von 50 gilt außerdem

- Generelle Pflicht zum Tragen medizinischer Masken in Gedrängesituationen

- Teilnehmerbegrenzung für Veranstaltungen, Kulturangebote und größere Zusammenkünfte auf 500 Personen im Freien und 250 Personen in Innenräumen (zuzüglich Geimpfte/Genesene). Dies gilt auch für private Feierlichkeiten in öffentlichen oder eigens angemieteten Räumen. Größere Veranstaltungen sind genehmigungspflichtig.

Die Regelungen werden im Regelfall erst dann zurückgenommen, wenn der Schwellenwert der jeweiligen Stufe fünf Tage in Folge unterschritten wird.

Wie die Pressestelle des Landratsamtes mitteilt, sind am Donnerstag 13 neue Corona-Infektionen bekannt geworden. Die Fälle wurden mit Blick auf das Verbreitungsgebiet dieser Zeitung unter anderem aus Bensheim (1) und Heppenheim (2) gemeldet. Weitere Todesfälle gab es nicht, sie beträgt 329. Wie der Kreis Bergstraße weiter berichtete, sind seit dem Ausbruch der Pandemie 11.569 Infektionsfälle registriert worden, davon gelten 10.981 als Genesene. In den Bergsträßer Krankenhäusern werden sechs Corona-Patienten mit einer festgestellten Infektion behandelt, bei zwei weiteren besteht ein Verdacht. Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind derzeit 40 der 21 Intensivbetten in den Kliniken des Kreises belegt – darunter befindet sich ein Corona-Patient, der allerdings keine invasive Beatmung benötigt. red/dpa