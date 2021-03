Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Im Impfzentrum des Kreises Bergstraße läuft ab dem heutigen Samstag wieder der Normalbetrieb – also auch unter Verwendung des Impfstoffes von Astra-Zeneca. Dies hat Johannes Bunsch, Leiter der Pressestelle des Kreises, am Freitag auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigt. Der Impfstoff war am Donnerstag bundesweit wieder freigegeben worden, nachdem er von den Arzneimittelbehörden überprüft worden war.

Das Hessische Innenministerium hatte zuvor mitgeteilt, dass auch bereits am Freitag wieder mit Astra-Zeneca geimpft werden könne, wenn es in den Impfzentren bereits zuvor organisierte Sammeltermine – etwa für Schul- und Kita-Personal – geben sollte.

Dies war im Impfzentrum des Kreises am Berliner Ring in Bensheim allerdings nicht der Fall. Laut Johannes Bunsch hat es aber in Bensheim bereits am Freitag „einige versprengte Einzelimpfungen“ gegeben, bei denen der Impfstoff von Astra-Zeneca ebenfalls wieder verwendet worden ist.

Inzidenz bei 112,87

Die Anzahl der Stellen, an denen in der Region kostenlose Corona-Schnelltests durchgeführt werden, ist weiter gewachsen. Im Verbreitungsgebiet dieser Zeitung sind es mittlerweile in Bensheim fünf Adressen, in Einhausen zwei, in Heppenheim drei, in Lorsch zwei und in Zwingenberg eine Adresse. Nähere Angaben sind auf der Homepage www.kreis-bergstrasse.de in der Rubrik „Coronavirus“ zu finden.

Das Bergsträßer Landratsamt hat am Freitag 46 neue Coronafälle gemeldet. Den Sieben-Tage-Wert an Neu-Infektionen pro 100 000 Einwohner gab der Kreis mit 112,87 an. 21 weitere Fälle der britischen Virusmutation B.1.1.7 wurden bekannt. Insgesamt sind nach Kreisangaben jetzt 501 Fälle registriert. Außerdem gab es bisher 46 Infektionen mit der südafrikanischen Variante B.1.351, sechs mehr als gestern. Bei 50 Fällen sei die Mutation noch nicht genau bestimmt worden. Zwei Fälle mit bisher nicht genauer bestimmten Varianten seien mittlerweile als Infektionen mit der südafrikanischen Variante bestätigt.

Des Weiteren würden 38 Bergsträßer mit bestätigten Corona-Infektionen in Kliniken in- oder außerhalb des Kreises behandelt. In Bergsträßer Krankenhäusern befänden sich 21 Personen mit einer bestätigten Infektion, bei fünf weiteren liege ein Verdacht vor.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße von 42 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 32 Betten belegt – davon sechs mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; fünf von ihnen müssen invasiv beatmet werden.

Neues Testmobil in Hessen

Die Corona-Zahlen in Hessen steigen unterdessen weiter. Innerhalb eines Tages wurden 1399 Neuinfektionen registriert, wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitag hervorgeht. Die Inzidenz stieg landesweit auf 106,0 nach 100,2 am Vortag. Die Behörden meldeten weitere elf Todesfälle. In den Regionen wiesen 13 Städte und Kreise eine Inzidenz von über 100 auf. An der Spitze stand die Stadt Offenbach mit 181,1.

Der hessische Kultusminister Alexander Lorz (CDU) hat Verständnis für Enttäuschung nach den gekippten Lockerungen an den Schulen geäußert. Er könne die Enttäuschung aufseiten aller Beteiligten nachvollziehen, die sich auf Präsenztage vorbereitet und gefreut hätten, sagte Lorz am Freitag dem Sender hr-Info. Gleichzeitig warb Lorz um Verständnis für die Entscheidung des Corona-Kabinetts, dass angesichts gestiegener Corona-Neuinfektionen Schüler ab der 7. Klasse nicht – wie zunächst angedacht – vom 22. März an für mindestens einen Präsenztag pro Woche in die Schule kommen können: Es sei immer eine schwierige Abwägung, sagte Lorz mit Blick auf den Pandemie-Verlauf.

Für die weiteren Planungen werde es entscheidend sein, „dass wir diesen Dreiklang aus Impfen, Testen und Öffnen hinbekommen“. Der Minister erwartete, dass bis April Millionen Selbsttests verfügbar sein werden, „so dass wir dann auch die Schüler zu einer regelmäßigen, koordinierten Testung bringen können“. Er sei zuversichtlich, dass man nach den Osterferien eine andere Situation haben werde.

Kommt es an einer hessischen Schule zu einem Corona-Ausbruch, zählt insbesondere die Geschwindigkeit, mit der Schüler, Lehrpersonal und weitere Mitarbeitende getestet und die Testungen ausgewertet werden können, um den Schul- und Unterrichtsbetrieb aufrecht erhalten zu können.

Die Kassenärztliche Vereinigung Hessen und das Kultusministerium setzen daher künftig auf ein mobiles Testcenter, das laut Ankündigung in der Regel innerhalb von 24 Stunden vor Ort ist und einen schnellen Überblick über das Infektionsgeschehen gibt. Dazu sind im Testmobil sowohl PoC- wie auch PCR-Schnelltests durchführ- und auswertbar. Das Testmobil wurde am Freitag am Taunusgymnasium in Königstein vorgestellt. red/dpa