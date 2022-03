Bergsträßer Hilfe für die Ukraine

Bergstraße. „Im Zusammenhang mit der dramatischen Lage in der Ukraine haben mich und auch Mitarbeitende der Kreisverwaltung zahlreiche Hilfsangebote und Fragen von Bergsträßerinnen und Bergsträßern erreicht. Viele wollen helfen“, erklärt Landrat Christian Engelhardt. „Ich bin sehr froh und stolz, dass es diese große Solidarität aus der Bevölkerung gibt.“

Um einzelne Hilfs-Aktionen aus dem Kreis besser zu verzahnen und zu koordinieren, habe die Kreisverwaltung eine eigene Facebook-Seite eingerichtet. Unter „Bergsträßer für die Ukraine“ (Nutzername: bergstraesserfuerdieukraine) können sich aktuelle und potenzielle Helfer austauschen, informieren und Wege eruieren, die einzelnen Initiativen zu unterstützen. „Unsere Facebook-Plattform soll dazu dienen, sehr unkompliziert und sehr zeitnah Informationen zum Thema zu transportieren und auszutauschen“, betont der Landrat. Ziel sei es, die Hilfsbereitschaft und das Engagement der Bergsträßer in dieser Not-Situation optimal zu bündeln.

Angebote für Wohnraum

Menschen, die Wohnraum für Geflüchtete aus der Ukraine bereitstellen möchten, können sich gesondert an die Kreisverwaltung per E-Mail an ukrainehilfe@kreis-bergstrasse.de wenden. Anbieter werden gebeten, hier möglichst die eigenen Kontaktdaten und genauere Angaben zum Wohnraum selbst (Wo befindet sich dieser? Wie groß ist die Wohnung/das Zimmer? Von wann bis wann stünde der Wohnraum zur Verfügung?) anzugeben. red

