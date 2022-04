Bergsträßer hatte Schlagringe im Kinderzimmer

Bergstraße. Weil er in seinem Zimmer Schlagringe aufbewahrt hat, musste sich ein 19-Jähriger am Donnerstag vor dem Amtsgericht Bensheim verantworten. Derartige Waffen sind in Deutschland verboten.

Letztlich stellte das Gericht das Verfahren aber ohne Auflagen ein und beließ es bei einer Ermahnung des Angeklagten. Dieser gab an, die Schlagringe seien ihm von Freunden geschenkt worden. Er habe sie nie mit sich getragen, sondern schlicht vergessen, dass sie noch in einer Kiste lagen. Die Polizei hatte sein Zimmer im September im Rahmen von Ermittlungen durchsucht, die sich aber nicht gegen den Angeklagten selbst richteten.

Da der in geordneten Verhältnissen lebt – er strebt das Abitur an und erwägt ein Studium – trauen ihm Richter Rainer Brakonier und auch der Vertreter der Staatsanwaltschaft zu, sich solche Fehltritte künftig nicht mehr zu leisten. kbw

