Bergsträßer Grüne gegen Atom-Wende

Bergstraße. Die Bergsträßer Grünen erteilen einer „Renaissance“ der Atompolitik“ eine klare Absage. Mit der Grundsatzaussage, dass der Atomausstieg unumkehrbar sei, widersprechen die Grünen im Kreis Bergstraße den Forderungen der Bergsträßer „Jungen Liberalen“ nach einer Renaissance der Atomkraft. Die Jungliberalen hatten sich im Rahmen einer Demonstration vor den abgebrannten Bibliser Brennstäben für eine Weiterführung der Atomkraftwerke eingesetzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Für die Sicherung der Energieversorgung auf die Hochrisikotechnologie Atomkraft zu setzen, war falsch und ist falsch. Forderungen, die Atomkraftwerkslaufzeiten dauerhaft zu verlängern oder gar neue Atomkraftwerke zu bauen, werden von uns konsequent abgelehnt“ stellt Kreisvorstandssprecher Matthias Schimpf für die Grünen klar.

Blick nach Frankreich empfohlen

Selbstverständlich teilten die Bergsträßer Grünen die Sorge um die zukünftige Energiesicherheit. Aber, so der grüne Kreisvorstand, „wir brauchen sowohl eine ökologische als auch eine wirtschaftlich sichere Versorgung“. Ein Blick nach Frankreich, dem „Atomland“ schlechthin, zeige die Unzuverlässigkeit dieser Energiequelle. Mehr als die Hälfte der französischen Atomkraftwerke seien momentan aus technischen Gründen außer Betrieb, weitere würden aufgrund des Niedrigwassers der französischen Flüsse folgen. Seit Jahren sei Frankreich auf deutsche Windkraft angewiesen.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Atomkraft Bergsträßer Junge Liberale wollen längere Akw-Laufzeiten Mehr erfahren Energiekrise Luisa Neubauer hält «Streckbetrieb» von AKW für vertretbar Mehr erfahren Energiekrise Atomdebatte ohne sachliche Grundlage Mehr erfahren

„Wir müssen schnellstmöglich regenerative Energiequellen wie Windkraft und Photovoltaik ausbauen. Es war ein großer Fehler im Teilplan erneuerbarer Energien (TPEE) des Regionalplans Südhessen die Heppenheimer und Bensheimer Flächen Kesselberg und Heiligenberg als Vorrangflächen für Windkraft abzulehnen“, so Franz Beiwinkel, Mitglied im Kreisvorstand der Grünen. Die Sprecherin der Grünen-Jugend Bergstraße, Lea May ergänzt, „dass vor allem dieser Generation die Folgen der Nutzung von Atomkraft und das damit einhergehende Risiko bewusst sein müsste, um auf die Nutzung dieser Form der Energieerzeugung zu verzichten“.

Laufzeitverlängerung denkbar

Grundsätzlich weisen die Bergsträßer Grünen darauf hin, dass die Jungliberalen offenbar daran erinnert werden müssen, mit welcher Vehemenz die hessische, besonders aber die Bergsträßer FDP Windvorrangflächen in der Region abgelehnt hat. Die Atomkatastrophen von Tschernobyl und Fukushima mahnten, dass Atomkraft nie risikofrei betrieben werden könne. „Überdies sollte uns die noch immer nicht geklärte Endlagerfrage im Hinblick auf künftige Generationen verantwortungsvoll handeln lassen“, so die Grünen.

Die Demonstration der Jungliberalen vor dem ehemaligen Atomkraftwerk Biblis und den dort eingelagerten Brennelementen entbehre so gesehen nicht einer unbeabsichtigten Groteske, da mit dem Beschuss eines Atomkraftwerkes in der Ukraine in der vergangenen Woche nochmals deutlich wurde, dass ein Schaden an einer Atomanlage zu einem unkalkulierbaren Risiko führen könne.

„Allerdings sehen wir durchaus die Problematik einer mangelnden Stromversorgung in den bevorstehenden Wintermonaten. Insoweit würden wir deshalb eine Laufzeitverlängerung von wenigen Monaten nicht ablehnen, sofern der aktuell durchgeführte Stresstest eine solche als erforderlich ausweisen würde“, so Schimpf und Beiwinkel. red