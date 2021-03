  Bergsträßer essen in der Pandemie mehr Süßigkeiten

Bergstraße. Der Hunger auf Schokolade & Co. ist in der Pandemie gestiegen: Im Landkreis Bergstraße wurden laut einer Pressemitteilung der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) im vergangenen Jahr rein rechnerisch rund 9000 Tonnen Süßwaren gegessen – davon allein 2500 Tonnen Schokoladenwaren, 1500 Tonnen Knabberartikel und 1200 Tonnen Speiseeis. Diese Zahlen hat die NNG anhand aktueller Zahlen des Bundesverbandes der Deutschen Süßwarenindustrie ermittelt. Demnach stieg der Verbrauch süßer und salziger Snacks im vergangenen Jahr um 2,6 Prozent auf durchschnittlich 33,4 Kilo pro Kopf. „Vom Eis, das zuhause gegessen wird, wenn die Eisdiele zu hat, über das Stück Schokolade als Nervennahrung im Homeoffice bis hin zu den Chips vorm heimischen Fernseher – in der Pandemie greifen viele Menschen verstärkt zu Süßwaren“, sagt Guido Noll, Geschäftsführer der NGG-Region Darmstadt und Mainz.

Die steigende Nachfrage gerade im Lebensmitteleinzelhandel führe zu wachsenden Umsätzen bei den Herstellern, an denen nach Einschätzung der NNG nun auch die Beschäftigten der Branche beteiligt werden sollen.

In den anstehenden Tarifverhandlungen für die Süßwarenindustrie fordert die Gewerkschaft ein „kräftiges Einkommensplus“. Zu den wichtigsten Standorten in der Region zählen die Produktionsstätten des Eisherstellers Langnese in Heppenheim und des Chips-Herstellers Intersnack in Alsbach-Hähnlein.

Nach Unternehmensangaben gab es im vergangenen Jahr die stärksten Zuwächse im Bereich der Knabberartikel (Salzstangen, Chips, gewürzte Erdnüsse usw.). 2020 stieg hier der Pro-Kopf-Verbrauch um 8,4 Prozent auf 5,6 Kilo. / red