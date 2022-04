Bergsträßer Erwerbslosen-Initiative kritisiert Entlastungspaket des Bundes

Bergstraße. „Es ist“, schreibt die Erwerbslosen-Initiative Andere Wege, „der Bundesregierung anscheinend nach wie vor egal, wie Bezieher von Hartz IV und Grundsicherung in der gegenwärtigen Krise über die Runden kommen sollen.“ Im Juli sei lediglich eine Einmalzahlung von 100 Euro als Ausgleich vorgesehen; die solle zwar auf 200 Euro erhöht werden – „aber wann, ist unklar“.

„200 Euro geteilt durch zwölf Monate macht 16,66 Euro pro Monat bei einer Inflationsrate von 7,3 Prozent und weiter steigenden Preisen bei Energie, Obst, Gemüse und anderen Lebensmitteln“, rechnet die Initiative vor. „Dass jemand solche Almosen als Unterstützung bezeichnet, ohne dabei selbst vor Scham in den Boden zu sinken zeigt, wie tief die soziale Messlatte der regierenden Parteien inzwischen liegt“, schlussfolgert Andere Wege.

Auf der anderen Seite wolle man die Bundeswehr mit 100 Milliarden Euro auf den neuesten Stand zu bringen. Bei allem Verständnis über den Schock, den der Ukraine-Krieg ausgelöst hat, fragt Andere Wege: „Was wäre in der Ukraine anders, wenn wir unsere Armee per Fingerschnippen morgen mit allem ausgerüstet hätten, was man für 100 Milliarden kaufen kann? Nichts. Weil die Nato – aus gutem Grund – den Konflikt mit Russland ebenso scheut wie umgekehrt.“

Die 100 Milliarden Euro seien nach Meinung der Initiative „im Bildungs- und Gesundheitswesen, und vor allem bei den 13 Millionen Menschen, die hierzulande inzwischen in Armut leben, sinnvoller aufgehoben“. Sozialverbände forderten seit Jahren eine Erhöhung von Grundsicherung und Hartz IV um ein Drittel. Während der gegenwärtigen Krise wäre mindestens ein regelmäßiger monatlicher Zuschlag von 100 Euro nötig. „Stattdessen“, so Andere Wege abschließend, „hört man, dass alle den Gürtel enger schnallen müssten, um Russland die Fortführung des Kriegs zu erschweren. So ehrenwert dieses Ziel auch ist: Wo die Milliarden am Ende hauptsächlich eingespart werden, lässt sich an den oben genannten Zahlen deutlich sehen.“ red