Bergsträßer Elektro-Innung mit neuem Obermeister

Bergstraße. Bei der Jahreshauptversammlung der Elektro-Innung Bergstraße ist der Einhäuser Heiko Enders zum neuen Obermeister und Torsten Kramer aus Wald-Michelbach zum stellvertretenden Obermeister gewählt worden. Beide sind Elektromeister und seit vielen Jahren in der Innung in verschiedenen Funktionen aktiv. Sie wollen die Innung in der Region weiter stärken und die Zusammenarbeit mit dem Verband intensivieren, heißt es in einer Pressemitteilung.

Heiko Enders hatte zuvor das abgelaufene Geschäftsjahr und die besonderen Bedingungen der Coronakrise skizziert. Er berichtete auch über die Aktivitäten und Veranstaltungen der Elektro-Innung Bergstraße aus der vergangenen Periode. Hierzu zählten unter anderem die Seminare zur Arbeitssicherheit, ein E-Check Seminar und der Tag des Handwerks bei der Kreishandwerkerschaft Bergstraße. Die geltenden Abstands- und Hygienebestimmungen im Rahmen der Pandemie seien in den vergangenen beiden Jahre das zentrale Thema gewesen. Nun stünden die Auswirkungen des Ukraine Krieges im Fokus.

Lieferengpässe und Verzögerungen

Die steigenden und zum Teil unkalkulierbaren Material- und Rohstoffpreise werden demnach zum Problem für viele Handwerksbetriebe. Die Elektriker an der Bergstraße sind optimistisch, was Auftragslage und Zukunftsaussichten betrifft; darüber habe bei der Jahreshauptversammlung Einigkeit geherrscht, heißt es in der Pressemitteilung. Mit Lieferengpässen und Verzögerungen sei allerdings zu rechnen.

„Obwohl die Auslastung im Elektrohandwerk sehr zufriedenstellend ist, sind die Zahlen der Lehrlinge für einen neuen Ausbildungsplatz im Blick zu halten“, so Heiko Enders. Er appellierte daher an seine Kollegen: „Sichern Sie sich mit Ihren Auszubildenden die Fachkräfte, die jedes Unternehmen braucht. Nur so sind wir in Zukunft gut aufgestellt.“

Kreishandwerksmeister Jörg Leinekugel sprach die besonderen Herausforderungen der Betriebe während der Krisen an und freute sich über die Neuaufstellung der Innungsspitze. Der Vorsitzende des Gesellenprüfungsausschusses, Jochen Kohl, gab einen Überblick über die aktuellen Ausbildungszahlen.

Es folgte ein Erfahrungsaustausch mit den Betrieben zum Thema Ausbildung und den Rahmenbedingungen. Der Betrieb, die Schule und die jungen Menschen – allesamt seien sie gefordert, damit die Ausbildung zum Erfolg wird.

Im Rahmen der Veranstaltung wurde eine elektronische Lernplattform mit einem elektronischen Berichtsheft vorgestellt. Dies sei ein hervorragendes Instrument, damit das Handwerk auch in Zukunft attraktiv bleibt. Auch hierüber herrschte bei der Jahreshauptversammlung Einigkeit. red