Bergsträßer Bühnen und ihr Programm in dieser Woche

Theater Mobile Zwingenberg

Um Klänge und die Suche nach dem Raum zwischen den Klängen geht es in „In.Sight.Out“, dem aktuellen Album von Martin Kälberer. Sein Konzert am Freitag (29.) beginnt um 20 Uhr. Am Samstag (39.), 20 Uhr, folgt der mehrfache deutschsprachige Poetry Slam Champion Philipp Scharrenberg mit seinem Programm „Realität für Quereinsteiger“. Und am Sonntag (31.), 18 Uhr, geht es mit Denis Wittberg und seinen Schellack-Solisten musikalisch zurück in die 1920er und 1930er Jahre (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Parktheater Bensheim

Um Europas erste Doktorin der Naturwissenschaften – ausgezeichnet gleich zweimal mit dem Nobelpreis – und ihr Leben geht es in dem Stück „Marie Curie“, das heute (26.), 20 Uhr, zu sehen ist. Es gastiert ein Ensemble der „Theaterlust“ München. Am Donnerstag (28.), 20 Uhr folgt mit „Zwei Genies am Rande des Wahnsinns“ ein komödiantisches Kammerspiel um einen Komiker in Geldnot und einen heruntergekommenen Staatsschauspieler. Zu sehen ist eine Inszenierung des Theaters Buffo Berlin (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

PiPaPo-Kellertheater Bensheim

Am Sonntag (31.) wird wieder der Jazzkeller geöffnet. Es spielt ab 19 Uhr der Trompeter Thomas Siffling mit seinem neuen Mediterranean Trio (Karten-Info: Telefon 06251/869 6104).

Kirche Sankt Georg Bensheim

Letztmals unter der Leitung von Konja Voll steht am Sonntag (31.), 17 Uhr, der Oratorienchor Bergstraße. Auf dem Programm stehen das „Magnificat“ von John Rutter sowie Werke von Mendelssohn-Bartholdy und Lewandowski (Karten-Info: Telefon 0172/623 9856).

Musiktheater Rex Bensheim

Songs von Iron Maiden vom ersten Album bis bis zu „Fear of the Dark“ (1992) spielt die Coverband Moonchild am Freitag (29.) ab 20 Uhr (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Theater Sapperlot Lorsch

Der Kultursalon mit seiner offenen Bühne geht in seine nächste Runde. Moderiert wird die Veranstaltung am heutigen Dienstag (26.), 20 Uhr, wieder von Daniel Helfrich. Der Eintritt ist frei.

Schloss Heiligenberg Jugenheim

Beim 14. Kammermusik-Festival spielt am Samstag (30.), 19 Uhr, das Trio Odyssee Klaviertrios von Beethoven und Ravel. Am Sonntag (31.), 17.30 Uhr folgt das Henschel-Quartett mit Streichquartetten von Mozart, Dvorák und Schubert (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16). hol/BILDer: Till Jenninger/Pierre Jarawan/ Ulrich Wolf/Hermann Posch/Sandra Kunze/ Felix Krammer/Veranstalter