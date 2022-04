Bergsträßer Bühnen in dieser Woche

Theater Mobile Zwingenberg

Jazz, Pop, Swing und Rock ’n’ Roll der alten Schule mit Harmonie-Gesang à la Andrew Sisters gibt es am Samstag (23.), 20 Uhr. Es gastieren Johnny & The Jonettes. Am Samstag (24.), 20 Uhr, folgt ein Georg-Kreisle-Abend mit Victor Plumettaz (Karten-Info: Telefon. 06251/1008-16).

Parktheater Bensheim

„Watzmänner: Ein Alptraum für zwei – nicht schwindelfrei“ heißt das Programm des Kikeriki-Theaters. Beginn ist am Sonntag (24.) um 18 Uhr (Infos: www.stadtkultur-bensheim.de).

Musiktheater Rex Bensheim

Songs von Abba mit der Coverband Abba Explosion gibt es am Freitag (22.), 20.30 Uhr. Eine weitere Coverband gastiert am Samstag (23.), 20.30 Uhr: Die Formation ABCD spielt Songs von AC/DC (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

hol/BILD: Thomas Zurawlewski/Andy Kirchner/ Gregor Hohenberg/Veranstalter