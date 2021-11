Bergsträßer Ausstellungen

Auerbacher Kunstausstellung

Auerbach. Nach einem Jahr coronabedingter Pause wird am kommenden Wochenende im Bürgerhaus Kronepark wieder die traditionelle Auerbach Kunstausstellung veranstaltet. Beteiligt sind 20 regionale und überregionale Künstler. Geöffnet ist am Samstag (13.) von 16 bis 18 Uhr und am Sonntag (14.) von 11 bis 18 Uhr. hol

Funde aus Lorscher Brunnen

Lorsch. Bei der Untersuchung eines alten Brunnens in Lorsch kamen vor einigen Jahren mittelalterliche Architektur- und Skulptur-Fragmente zum Vorschein. Sie werden jetzt bei der Ausstellung „Geschichte schöpfen – Quellen aus einem Brunnen“ im Schaudepot Zehntscheune präsentiert. Geöffnet ist sie bis zum 28. November sowie im nächsten Jahr vom 1. März bis zum 30. Oktober täglich außer montags von 10 bis 17 Uhr. hol/BILD: Thorsten Gutschalk