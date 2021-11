Bergsträßer Abgeordneter Meister kritisiert Minister Spahn

Bergstraße/Berlin. Die Entscheidung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Biontech-Lieferungen an die Ärzte zu begrenzen, muss nach Einschätzung des Bergsträßer CDU-Bundestagsabgeordneten Michael Meister umgehend korrigiert werden. „Ich habe mich in diesem Sinne bereits mit einer dringenden Bitte an das Bundesgesundheitsministerium gewandt“, berichtet der Bergsträßer CDU-Kreisvorsitzende in einer Pressemitteilung. Diese Entscheidung des Bundesgesundheitsministers und auch die entsprechende Kommunikation konterkarieren seiner Einschätzung nach „alle Bemühungen um mehr Impfungen gegen Corona. Wir brauchen gerade jetzt, wo uns die vierte Corona-Welle mit voller Wucht trifft, keine Deckelungen von Impfstoff, sondern vielmehr weiter eine große Kraftanstrengung bei den Impfungen, insbesondere bei den Booster-Impfungen“.

Er könne „das Entsetzen der Ärzte über die Ankündigung aus dem Spahn-Ministerium absolut nachvollziehen“, so Meister. Der Bergsträßer Abgeordnete hat laut Pressemitteilung bereits einige Zuschriften von Hausärzten aus dem Wahlkreis erhalten, die aus ihrer Wut und Verzweiflung über die Biontech-Deckelung kein Geheimnis machen. „Die Ärzte beteiligen sich mit herausragendem Einsatz an der Impfkampagne und arbeiten an und über der Belastungsgrenze. Ihnen jetzt Knüppel zwischen die Beine zu werfen und überdies auch die vielen Impfwilligen zu verunsichern, ist das völlig falsche Signal“, so Meister. red