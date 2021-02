Bergstraße. Als Kommunalpolitikerin und Mitglied der Grünen-Fraktion des Bergsträßer Kreistags ist Evelyn Berg interessierten Beobachtern schon lange ein Begriff. Schließlich wurde sie 1997 erstmals in das Zwingenberger Stadtparlament gewählt. Nun will sie Bergsträßer Landrätin werden.

Zur Person Evelyn Berg wurde 1957 in Heidelberg geboren. In ihrer Jugend kam sie an die Bergstraße und absolvierte ihr Abitur am Goethe-Gymnasium in Bensheim. Auf ihr Studium der Sozialwissenschaften in Darmstadt folgte ein längerer Aufenthalt in Griechenland, danach ging es zurück an die Bergstraße. Berg arbeitet in der Bildungsberatung und Arbeitsvermittlung bei einem privaten Bildungsträger. Von 1997 bis 2001 und von 2016 bis 2018 war Berg Mitglied des Zwingenberger Stadtparlaments. Seitdem ist sie ehrenamtliche Stadträtin, wie schon zwischen 2001 und 2016. Dem Bergsträßer Kreistag gehört Berg seit 2001 an, seit 2011 als Fraktionsvorsitzende der Grünen. Berg ist verheiratet und Mutter von zwei erwachsenen Kindern.

Ihre Kandidatur hat die 63-Jährige im Dezember bekanntgegeben – vergleichsweise spät, Amtsinhaber Christian Engelhardt (CDU) und Mit-Herausforderer Karsten Krug (SPD) hatten da schon lange ihre Hüte in den Ring geworfen. Im Gespräch mit dieser Zeitung spricht die Bewerberin über die Chancen, die sie sich für die Wahl ausrechnet, und steht Rede und Antwort zu kommunalpolitischen Themen wie der ICE-Neubaustrecke und dem Nachhaltigkeitsbeirat.

Frau Berg, Sie engagieren sich seit über 20 Jahren in der Bergsträßer Kommunalpolitik. Nun treten Sie erstmals als Landratskandidatin an. Warum so spät?

Evelyn Berg: 2008 und 2009 bin ich ja schon einmal als Direktkandidatin für den hessischen Landtag angetreten. Ich arbeite nebenbei ganz normal in meinem Beruf weiter, als Diplomsoziologin in der Bildungsberatung und Arbeitsvermittlung. So war und ist es also immer auch eine Zeitfrage, ob es in dem Moment passt. Für mich ist jetzt der richtige Zeitpunkt, es noch einmal zu probieren. Ich mache es aber auch für meine Partei. Ich denke, man sollte zeigen, dass wir Personal haben und uns das zutrauen.

Auch von den drei Landratskandidaten haben Sie den Hut als letztes in den Ring geworfen. Wie wollen Sie das aufholen?

Berg: Die späte Kandidatur war Absicht. Ich habe nur begrenzte Ressourcen. Ich arbeite wie gesagt voll und habe dann noch jeden Abend Videokonferenzen zur Wahl. Im Übrigen sehe ich dies auch überhaupt nicht als Nachteil, zumal sich ja inzwischen die Frage stellen muss, ob sich der Wahlkampfdauerlauf von Mitbewerbern tatsächlich als Vorteil darstellt. Die Wähler sollen eine Option haben. Sie sollen sehen, dass da noch eine Kandidatin ist. So sehe ich auch meine Kandidatur, im Sinne der Demokratie. Wenn ich nicht kandidieren würde, gäbe es nicht den Hauch einer Chance auf eine Stichwahl. Dann würde der Amtsinhaber wahrscheinlich durchmarschieren. So wird es etwas spannender.

Gleichzeitig kandidieren Sie auf Platz drei der Grünen-Kreistagsliste. Wenn Sie Landrätin werden, können Sie dieses Mandat nicht annehmen. Wie lässt sich vermitteln, dass sie sich trotzdem auch dafür haben aufstellen lassen?

Berg: Wenn ich zur Landrätin gewählt werden würde, könnte ich zumindest noch bis September 2021 mein Kreistagsmandat annehmen und ausüben. Es geht bei der Kandidatur für den Kreistag auch darum, dass meine Partei ein starkes Listenergebnis erhält und zu zeigen, dass ich mich auch unabhängig von einer hauptamtlichen Tätigkeit auch weiterhin ehrenamtlich für den Kreis engagieren werde.

Mit wie viel Prozent der Stimmen rechnen Sie denn für sich bei der Landratswahl?

Berg: Darum mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Was ich mir wünschen würde, wäre ein Ergebnis, das mindestens so gut ist wie das meiner Partei bei der Kreistagswahl, also vielleicht 20 Prozent plus X. Das hieße nämlich, dass mich die Grünen-Wähler gewählt haben.

Gibt es eine Stichwahl?

Berg: Ich sehe da eine Chance von 50 zu 50. Ich hoffe jedenfalls darauf.

Was können Sie besser als ihre beiden Mitbewerber?

Berg: Ich habe einen ganz anderen Ansatz. Ich sehe mich nicht im Mittelpunkt, sondern versuche, zu einer guten Teamleistung beizutragen. Ich versuche, Meinungspluralität zu erreichen, dass sich mehr Menschen beteiligen. Sie werden von mir selten hören, dass ich etwas möchte, oder das ausschließlich ich etwas entwickelt habe – anders als die beiden Herren. Weil es auch nicht stimmt. Das Radwegekonzept hat der jetzige Landrat nicht alleine vorangetrieben. Ohne Unterstützung im Kreistag, ohne Geldmittel, ohne Anträge der Oppositionsparteien über die letzten zehn Jahre wäre das nicht verwirklicht worden. Trotzdem versucht er jetzt, es als seine Idee zu verkaufen. Noch dazu schlecht. Aber so funktioniert Politik. Ich stehe aber für einen anderen Politikstil.

Die beiden anderen Kandidaten haben Erfahrung mit kommunalen Verwaltungen. Ist es für Sie ein Vorteil oder ein Nachteil, dass Sie noch nie an der Spitze einer Behörde gestanden haben?

Berg: Ich traue mir das zu, weil ich auch bei meiner Arbeit mit großen Gruppen zu tun, Lehr-Erfahrung habe und moderiere. Auch als Landrätin würde ich vor allem als zielführende Moderatorin auftreten.

Was würden Sie als Landrätin als erstes anmoderieren?

Berg: Ich hätte gerne, dass sich der Landkreis am Bündnis Sichere Häfen beteiligt und erklärt, aus Seenot gerettete Menschen aufzunehmen. Die Grünen hatten dazu schon einmal einen Antrag eingebracht. Ich finde es sehr traurig, dass wir das nicht durchbekommen haben – es wäre vielleicht um eine oder zwei Personen im Landkreis gegangen. Wichtig wäre mir auch, dass der Landschaftspflegeverband schneller verwirklicht wird. Auch der Wohnungsgipfel ist mir ein Anliegen. In diesem Bereich haben wir viel Druck. Das grundsätzliche Ziel Klimaschutz und Schaffung gleicher Lebensverhältnisse im Kreis sind Leitthemen.

An welcher Stelle sehen Sie die Rolle des Kreises im Bereich Wohnen?

Berg: Als Ideengeber und Moderator, der die Kommunen unterstützt und Initiativen zusammenbindet.

Welche Strategie sollte der Kreis fahren, damit beim Bau der ICE-Neubaustrecke etwas Gutes für die Region herauskommt?

Berg: Als Politiker wussten wir schon, dass es schwierig wird mit einer Tunnellösung bei Lorsch. Jetzt ist ein solcher auch nicht vorgesehen. Das bedeutet natürlich für die Lorscher und Einhäuser Probleme. Ich bin als Grüne vehement dafür, dass die Trasse gebaut wird. Die Situation auf den Autobahnen, mit dem Lkw-Verkehr, geht so nicht weiter. Wir müssen uns auf diesen Weg begeben. Ich finde, mit dem jetzt von der Bahn vorgeschlagenen Kompromiss kann man insoweit leben, als dass wir jetzt den besten Landschafts- und Menschenschutz heraushandeln müssen und wir den bestmöglichen Lärmschutz auch über das gesetzliche Maß an Bestandsstrecken einfordern. Zunächst gilt aber, dass es einen Beschluss des Kreistages und der Kommunen für die Konsenstrasse gibt, aber wir müssen auch auf den Fall eingerichtet sein, dass diese nicht verwirklicht werden soll. Wenn die Menschen im Ried den Klageweg gehen, dauert es ewig bis zur Umsetzung.

Bei der Vorzugsvariante fällt auf, dass es keine Diskussion um den Tunnel durch den Wald bei Lampertheim gab. Die Bahn weigerte sich aber, als es um einen Tunnel für die Menschen von Langwaden bis Lorsch gibt. Ist der Wald wichtiger als die Menschen?

Berg: Man darf da nicht plakativ „Äpfel mit Birnen vergleichen“. Ich bin wie gesagt dafür, dass die Strecke gebaut wird. Das soll aber nicht zulasten der Menschen gehen.

Die Grünen im Bergsträßer Kreistag haben mit dafür gestimmt, am Bergsträßer Konsens festzuhalten, während sich die Bensheimer Grünen bei einer ähnlichen Frage im Stadtparlament enthalten haben. Wie passt das zusammen?

Berg: Diese Diskussion hatten wir auch. Ich glaube, das ging auch von der Grünen Jugend aus, die sagt, dass es wichtig ist, dass eine ICE-Strecke endlich gebaut wird, aber auch hier steht und stand der Menschen- und Landschaftsschutz stets im Vordergrund..

Sind die Grünen also uneinig über die Neubaustrecke?

Berg: Sicher nicht uneinig, sondern auch darauf vorbereitet, dass es vielleicht letztlich anders kommt.

Im Zuge der Pandemie kam die Frage auf, ob es wieder ein Odenwälder Krankenhaus braucht. Wie sehen Sie das?

Berg: Das Problem besteht neben einer Rentabilität, die bis zu einem gewissen Maß auch für öffentliche Krankenhäuser gilt, auch in einer medizinischen Versorgung in einer gewissen Breite und Qualität. Beides ist schwierig in kleineren Krankenhäusern. Der Kreis hat ja aus guten Grund sich mit dem Universitätsklinikum Heidelberg einen starken Partner für das Kreiskrankenhaus gesucht. Die Schließung des Luisenkrankenhauses in Lindenfels war unglücklich. Allerdings wird dabei zu viel in den Kreis Bergstraße gedacht. Die Mär, dass die Klinik mit drei Millionen aus dem Kreishaushalt dauerhaft zu retten gewesen wäre, ist faktisch falsch und blanker Populismus. Ich hätte mir mehr Zusammenarbeit der Krankenhäuser in Form von Kooperationen mit medizinischen Schwerpunktsetzungen gewünscht, dass dies nicht von Erfolg gekrönt war, ist dem Kreis nicht alleine anzulasten.

Mit einer Reaktivierung des Luisenkrankenhauses wird es also nichts?

Berg: Nein.

Wie sollte sich die Kreisklinik positionieren, gerade wenn das Universitätsklinikum Heidelberg mit der Universitätsmedizin Mannheim fusionieren will?

Berg: Entscheidend ist, dass die uns vertraglich zugesagten Rechte erhalten bleiben, auch weil der Kreis Bergstraße ja einen Versorgungsauftrag hat und wir weiterhin von moderner universitärer medizinischer Leistung am Standort Heppenheim profitieren.

Braucht es Spezialisierungen im Kreiskrankenhaus? Oder soll es nur Krankenhaus der Notfallmedizin sein?

Berg: Natürlich muss in Heppenheim auch ein Spektrum der medizinischen Versorgung angeboten werden, dazu gehören auch Spezifika. Wichtig ist aber, dass wir in Heppenheim auch die moderne Diagnostik erhalten, damit schon zu Beginn einer gesundheitlichen Beeinträchtigung die Betroffenen sodann die bestmögliche Therapie angehen können. Richtig ist, dass es natürlich eine gute Infrastruktur gibt und im Notfall geholfen werden kann.

Sie haben ein Schreiben unterzeichnet, in dem der Umgang von Landrat Christian Engelhardt mit dem Nachhaltigkeitsbeirat kritisiert wird. Was hat es damit auf sich?

Berg: Wir hatten große Erwartungen an den Nachhaltigkeitsbeirat. Es kam eigentlich nichts dabei raus. Die Vertreter von BUND und Naturschutzbund sind verärgert darüber, dass sie im Beirat kein Mitspracherecht haben. Spätestens, als es kürzlich eine Videokonferenz gab, bei der uns der Geo-Naturpark vorgestellt wurde. Den gibt es ja nun schon seit einer Weile. Es scheint kein richtiges Interesse oder auch keinen richtigen Zugang zu der Thematik zu geben – und dies lässt durchaus daran zweifeln, ob es überhaupt den Willen gibt hier etwas zu verändern.

Was machen Sie am Tag nach der Wahl?

Berg: Arbeiten. Bei uns steht eine Betriebsratswahl an, für die ich auch kandidiere.

Den Betriebsratsposten könnten Sie aber nicht annehmen, wenn Sie Landrätin werden.

Berg: Ich habe einen guten Stellvertreter. Ich bin diejenige, die den Betriebsrat 2013 mitgegründet hat. Da muss ich schon weiter Flagge zeigen.

Würde es Ihnen schwerfallen, Ihren jetzigen Beruf aufzugeben?

Berg: Ja. Ich habe mir extra für meine letzten Jahre ein schönes Projekt ausgesucht, ein Bundesprogramm, um Menschen, welche schon lange im Hartz-IV-Bezug sind, in sozialversicherungspflichtige Arbeit zu bringen.

Falls Sie nicht Landrätin werden, die Grünen aber bei der Kreistagswahl auf Platz zwei kommen – gibt es dann wieder einen grünen Kreisbeigeordneten namens Matthias Schimpf?

Berg: Ja, ich wäre dafür. Ob er es macht, weiß ich allerdings nicht.

Zum Schluss noch eine Frage für Sie als Grünen-Mitglied: Wer könnte Kanzlerkandidat der Partei werden? Robert Habeck oder Annalena Baerbock?

Berg: Ich persönlich wäre für Robert Habeck. Beide haben aus meiner Sicht die Fähigkeiten dazu; Frau Baerbock ist eine versierte und fachlich hochkompetente Persönlichkeit, während Herr Habeck neben seiner Erfahrung als Landesminister Regierungserfahrung vorweisen kann und für einen mitnehmenden Politikstil steht. Insoweit haben wir zwei Menschen, denen man dieses Amt zutrauen kann.