Berauscht und ohne Führerschein

Bensheim. Einen 58 Jahre alten Autofahrer stoppten zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Mittwochnachmittag (22.02.) in der Rheinstraße. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 58-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Amphetamin. Zudem konnte der Mann den Polizisten keinen Führerschein vorlegen.

Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Zur Verhinderung weiterer Verkehrsstraftaten stellten die Beamten das Auto sicher. Den Mann erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis.