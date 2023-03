Berauscht auf gestohlenem Roller erwischt

Alsbach-Hähnlein. Beamte der Polizeistation Pfungstadt haben am Sonntagvormittag gegen 11.30 Uhr einen Rollerfahrer in der Sandwiesenstraße in Alsbach-Hähnlein kontrolliert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der Überprüfung des Rollers stellte sich heraus, dass das Zweirad von seinem rechtmäßigen Eigentümer als gestohlen gemeldet worden war. Die Polizeibeamten stellten das Kraftrad daraufhin sicher. Weil sich darüber hinaus im Verlauf der Ermittlungen der Verdacht bei den Polizisten erhärtete, dass der 15-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, brachten sie ihn zwecks Blutentnahme auf das Polizeirevier.

Anschließend übergaben die Beamten den jungen Mann an die Erziehungsberechtigten. pol