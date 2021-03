  Berauscht am Steuer

Lorsch. Einen 26 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Heppenheim in der Nacht zum Sonntag (14.03.) gegen 3.15 Uhr in der Carl-Benz-Straße in Lorsch. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der Wagenlenker offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Der 26-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Bergstraße Mehr erfahren