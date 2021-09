Beratungstelefone in Hessen in Corona-Zeiten gefragt

Hilfe. Kummer wegen der Corona-Krise hat viele Menschen in Hessen in den vergangenen Monaten zum Telefon greifen lassen. Anbieter von Seelsorge-Hotlines registrierten mehr Anrufer als sonst. Darunter seien auch viele Menschen, die sich laut eigener Aussage das erste Mal an eine solche Nummer wenden, heißt es etwa bei der katholischen Telefonseelsorge Frankfurt. Es hätten auch viele Ratsuchende angerufen, die durch Quarantäne und Lockdown keinen oder einen erschwerten Zugang zu anderen Unterstützungsangeboten gehabt hatten.

Auch die Telefonseelsorger der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) haben zahlreiche Anrufer gehabt. "Viele Beratungsteams arbeiten inzwischen an ihrer Belastungsgrenze. Je länger die Corona-Krise andauerte, desto mehr kriselte es offenbar auch seelisch", berichtete EKHN-Sprecher Volker Rahn der Deutschen Presse-Agentur. Zu Beginn der Pandemie hätten sich dagegen deutlich weniger Hilfesuchende gemeldet als erwartet.