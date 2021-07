Beratungs-Hotline der Schulämter

Region. Die hessischen Schulen können die Zeugnisvergabe auch in diesem Jahr wieder auf mehrere Tage in der letzten Schulwoche vor den Sommerferien aufteilen. Um an diesen Tagen aufkommende pädagogische, schulpsychologische und rechtliche Fragen klären zu können, steht Schülerinnen und Schülern sowie ihren Eltern ein telefonisches Beratungsangebot der Staatlichen Schulämter zur Verfügung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der jeweiligen Schulämter sind von Montag, 12. Juli, bis Freitag, 16. Juli, von 9 bis 16 Uhr unter den folgenden Durchwahlen erreichbar: Staatliches Schulamt für den Landkreis Bergstraße und den Odenwaldkreis: 06252/9964 212; Staatliches Schulamt für den Landkreis Darmstadt-Dieburg und die Stadt Darmstadt: 06151/3682 500.

Die Beratungstelefone sind ausdrücklich nicht für Fragen zum neuen Schuljahr vorgesehen. red