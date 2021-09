Bergstraße. Die Kreisvolkshochschule Bergstraße bietet ihren Kunden persönliche Beratung bei der Wahl von Deutsch- und Englischkursen an. In Bensheim berät eine Deutschlehrerin am Mittwoch, 1. September, zwischen 18.30 und 20 Uhr im vhs-Seminarraum im Wambolterhof 2 – und eine langjährige Englischdozentin am Donnerstag, 2. September, zur gleichen Uhrzeit, ebenfalls im vhs-Seminarraum.

Mitarbeiter der Kreisvolkshochschule geben aber auch am Telefon Auskunft: 06251/172 960. red