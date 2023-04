Bensheims neue Blütenkönigin

Bensheim bekommt eine neue Blütenkönigin. Und wer das ist, steht auch schon fest: die 21-jährige Charlotte Maschik.

Ihre Krone bekommt die neue Hoheit allerdings erst, wenn das Bürgerfest in Bensheim losgeht. Das passiert am 15. Juni und die Bensheimer Blütenkönigin wird bei der Eröffnung gekrönt.

Jetzt fragt ihr euch aber sicher, was eine Blütenkönigin so macht und das will ich euch jetzt erklären.

Nach der Krönung wartet ein voller Terminkalender auf die neue Hoheit. Die Blütenkönigin ist nämlich eine Vertreterin der Stadt Bensheim und muss die Stadt an vielen verschiedenen Veranstaltungen repräsentieren. Das bedeutet, dass sie Werbung für die Stadt macht indem sie bei Festen, Empfängen und anderen öffentlichen Veranstaltungen dabei ist.

Sie lernt viele neue Menschen kennen und hält Reden und Ansprachen vor Publikum. Eine offene, charmante Art und eine gute Portion Selbstbewusstsein gehören genauso zum Amt, wie schöne Kleider mit Pailletten und Tüll.

Seit dem Jahr 1948 stellt der Automobil-Club Bensheim die Blütenkönigin. Seit diesem Jahr ändert sich das und die Heimatvereinigung „Oald Bensem“ übernimmt ab jetzt diese Aufgabe.

Die Bedingungen bleiben aber gleich: Bewerberinnen müssen 18 Jahre alt sein und in Bensheim oder in einem der Stadtteile wohnen. Mitbringen sollten die Kandidatinnen Begeisterung für die Stadt Bensheim und Zeit und Lust für die Termine. lfi/fw

