Unser heutiges historisches Motiv der Bergsträßer Ansichts-Sachen hat Helmut Wahl fotografiert. Der im Jahre 1998 verstorbene Wahl-Bensheimer, der Mitbegründer des Fotoclubs Bensheim und Mitglied im Museumsverein war, hat viele Jahre lang das Leben in Bensheim in all seinen Facetten mit der Kamera festgehalten. Man kann einige Bilder von Helmut Wahl mit Recht als ikonisch für die Bensheimer Fotografie und Geschichte bezeichnen.

Jetzt bekam das Stadtarchiv Bensheim Teile seiner Fotosammlung von seinem Sohn Wigand Wahl als Schenkung und hat diese Bilder digitalisiert. Wir danken dem Stadtarchiv Bensheim für die Möglichkeit, in unserer Serie „Bergsträßer Ansichts-Sachen“ Bilder von Helmut Wahl zu veröffentlichen.

Wir sehen den Bensheimer Marktplatz irgendwann in den Jahren zwischen 1970 und 1978. Noch ist das Haus am Markt (Einweihung 1979) nicht gebaut – und im Gegensatz zu heute ist nur an einem Gebäude das Fachwerk freigelegt.

Die parkenden Autos ermöglichen, den Zeitpunkt einzugrenzen, wann das Bild frühestens fotografiert wurde, denn hinter den Kindern ist ein Audi 100 Coupe S zu erkennen, das nur von 1970 bis 1976 gebaut wurde. Wir sehen auf der schönen Fotografie Bensheimer Geschäfte wie die Schuhmacherei Bormuth, Schirm Schröck, das Schuhhaus Dielmann, das Café am Markt und den Schade Markt. Etwas versteckt hinter den Bäumen kann man den Schriftzug der Drogerie Scheid erkennen. tn/Bild: Neu

