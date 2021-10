Ein Schmerzensgeld in Höhe von 10 000 Euro muss ein Kaufmann aus Weinheim im Zuge des Täter-Opfer-Ausgleichs an eine seiner früheren Angestellten wegen mehrfacher sexueller Belästigung bezahlen. Eine Entschuldigung des Grapschers lehnte die Frau ab. Darüber hinaus muss der Geschäftsführer eines in Bensheim ansässigen Unternehmens weitere 5000 Euro an das Frauenhaus Bergstraße

