Bensheimer bei Unfall schwer verletzt

Bensheim. Schwer verletzt wurde ein 61 Jahre alter Mann aus Bensheim bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag auf der Autobahn 5 in Fahrtrichtung Süden kurz hinter Frankfurt in Höhe Zeppelinheim ereignete.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie die Polizei gestern berichtete, kam der Mann gegen 16.30 Uhr mit seinem Pkw im Bereich einer Baustelle nach Zeugenaussagen aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr er gegen die Leitplanken, überschlug sich mit seinem Wagen dabei und prallte dann mit dem Fahrzeug gegen eine Wettermesseinrichtung. Den Gesamtschaden, der bei dem Unfall entstand, beziffert die Polizei auf rund 50 000 Euro.

Aufgrund seiner schweren Verletzungen wurde der Fahrer ins Krankenhaus gebracht. Durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde zur Klärung des Unfallhergangs ein Gutachter hinzugezogen.

Zur Unfallaufnahme und Bergung des Autos mussten zwei Fahrstreifen der Autobahn gesperrt werden. Es kam dabei zu einem Rückstau. Die dadurch entstehenden Beeinträchtigungen dauerten bis etwa 20 Uhr. pol

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2