Bergstraße. Das Urteil im Prozess um Brandstiftungen an Autos in Bensheim ist gesprochen: Das Landgericht hat den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt - mit Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik.

Zwischen dem 19. Februar und dem 24. März hatten brennende Fahrzeuge in Bensheim für einiges Aufsehen gesorgt. Sieben Pkw und ein Transporter im Hofweg, in

...