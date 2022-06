Bensheim feiert vier Tage lang sein Bürgerfest

Bensheim. Am Donnerstag (9.) um 18 Uhr ist Eröffnung in der Fußgängerzone: Bensheim feiert bis einschließlich Sonntag (12.) wieder sein Bürgerfest – das erste Mal seit drei Jahren. Live-Musik gibt es an allen vier Tagen gleich von vier Bühnen in der Innenstadt. In das Programm integriert ist am Samstag (1.) das Interkulturelle Fest. Auch an Angebote für Kinder ist gedacht worden. Beendet wird das Bürgerfest am Sonntag um 22 Uhr. hol/Archiv-BILD: Ernst Lotz

Info: Weitere Informationen im Internet unter www.verkehrsverein-bensheim.de

