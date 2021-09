Am Freitag fand auf dem Marktplatz Bensheim eine Kundgebung der Partei „Die Basis“ statt, bei der sich auch die Bergsträßer Direktkandidatin Ina Rodewald den Zuhörern vorstellte.

„Die Basis“ wurde am 4. Juli 2020 in Kirchheim in Hessen gegründet. Nach Übergabe eines Blumenstraußes an das 100. Mitglied des Kreisverbandes Bergstraße stellte sich die Direktkandidatin für den Kreis Ina

...