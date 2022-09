Polizeipräsident Björn Gutzeit hat Kriminaloberrat Benjamin Henne die Leitung der Regionalen Kriminalinspektion Bergstraße übertragen.

Der 40 Jahre alte Kriminalbeamte übernimmt damit in Heppenheim den Aufgabenbereich des Ersten Kriminalhauptkommissars Norbert Wembach, der sich Ende September in den Ruhestand verabschieden wird.

© Polizei

Im Jahr 2002 begann die Laufbahn des neuen Kripochefs bei der Polizei. Nach Beendigung seines Studiums und seinem Dienst bei der Bereitschaftspolizei war Benjamin Henne in verschiedenen Funktionen und Dienststellen bei der Schutz- und Kriminalpolizei bereits im Polizeipräsidium Südhessen tätig und ist damit kein Unbekannter. Von dort führte ihn der Weg 2016 zunächst in das Hessische Landeskriminalamt und anschließend in die Führungsgruppe der Kriminaldirektion Frankfurt.

Nach Abschluss seines Masterstudiums in Münster wechselte er in das Hessische Polizeipräsidium für Technik, übernahm dort eine Funktion in der IT-Abteilung und wirkte anschließend als Projektleiter. Kriminaloberrat Benjamin Henne lebt mit seiner Frau im Kreis Darmstadt-Dieburg und freut sich nun auf die bevorstehenden Aufgaben an der Bergstraße. red/BILD: Polizei