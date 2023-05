Bembel-Dosen sind auf Mallorca beliebt

Mallorca/Bergstraße. „Wir spüren gerade im positiven Sinn einen Schlag auf die Marke, wie wir ihn noch nie erlebt haben. Es ist brutal, was im Moment abgeht“, sagt Karsten Schwinn, seines Zeichens Geschäftsführer des Birkenauer Apfelwein-Unternehmens „Bembel with Care“. Zurückzuführen sei der Boom zum einen auf die Jahreszeit, „denn prinzipiell ist Apfelwein ein Sommergetränk, alljährlich nach Ostern beobachten wir einen Schub“, so Schwinn. Dem ist dann auch die eine oder andere Sonderaktion in den sozialen Medien geschuldet.

Zum anderen ist es die Präsenz auf der Baleraren-Insel Mallorca, die nicht nur den Umsatz des Odenwälder Unternehmens in die Höhe treibt, sondern auch die Bekanntheit der Marke „Bembel with Care“ von Tag zu Tag steigert. Anfang März machte Schwinn den Deal mit der Kultkneipe „Bierkönig“ an der Schinkenstraße publik, schon kurz darauf gingen die ersten Dosen Apfelwein-Cola, Apfelwein-Kirsch oder Schorle über die Schanktheken der laut Schwinn „größten deutschen Kneipe außerhalb der Bundesrepublik“.

Nachfrage überrascht alle

Doch damit nicht genug: Da die Nachfrage schon vor dem eigentlichen Beginn der Hauptsaison auf der nach wie vor beliebtesten Urlaubsinsel der Deutschen sowohl die Betreiber des „Bierkönigs“ als auch Schwinn und Co. in der Odenwälder Heimat überraschte, wurde das Angebot zum sogenannten Opening am vergangenen Wochenende auf das gesamte Bembel-Portfolio erweitert. Heißt: Ab sofort gibt es dort auch die goldene Dose (mit Quitte) sowie Apfelwein pur (schwarz).

Darüber hinaus wurde die „Nachschubkette“ vor dem Opening noch einmal optimiert. Denn: Schon vor dem großen Wochenende war der erste Bembel-Vorrat im Bierkönig bereits nahezu ausverkauft. „Wir haben dort bis Mitte April schon mehrere Tausend Dosen abgesetzt“, berichtet der Geschäftsführer. „Die Produktion und Logistik für Mallorca läuft auf Hochtouren.“

Dies impliziert zugleich: Die Bembel-Dosen sind nicht nur im Bierkönig gefragt, sondern auch in den Supermärkten der Urlaubsinsel. Nach Angaben des Geschäftsführers ist das Birkenauer Unternehmen mittlerweile in über 130 mallorquinischen Supermärkten gelistet, „allein 2022 wurden auf Mallorca 50 000 Bembel-Dosen verkauft“.

Mit Spannung schaute man dann am Wochenende in die Bars und Kneipen der Insel, mit speziellem Mallorca-Merchandise wurde der beginnende Hype noch einmal befeuert. Und das Ergebnis kann sich aus Sicht des Unternehmens sehen lassen: Im Netz kursieren Fotos von zahlreichen feiernden Menschen mit schwarzen Papierkronen auf den Köpfen, wie man sie – in goldener Form – von einer Fast-Food-Kette kennt. Die Aufschrift lautet: „Bembelkönig“. Und Schwinn selbst weiß zu berichten: „Die Leute bauen Pyramiden auf den Tischen mit unseren Dosen.“ Besonders bei Frauen komme der Äppler in Dosen gut an, hat er zudem beobachtet. Denn: „Die Dosen werden geschlossen serviert, es können einem also keine KO-Tropfen untergejubelt werden.“

Neuer Song erscheint am Freitag

Doch die Ausschank-Lizenz im Bierkönig war längst nicht der einzige Grund für Schwinn und sein Team, um am vergangenen Wochenende gleich mehrere Blicke in Richtung Mallorca zu werfen: Schon vor einigen Wochen befeuerten die Mallorca-Barden Ikke Hüftgold und Schürze sowie dessen Partner DJ Robin die sozialen Medien mit Ausschnitten und verschiedenen Kurzversionen ihres neuen, gemeinsamen Ballermann-Songs „Bumsbar“.

Das Lied des Trios, das 2022 mit „Layla“ den wohl umstrittensten Hit des Jahres landete, wird ab Freitag, 28. April, im Handel sowie auf den bekannten Streaming-Plattformen erhältlich sein. Im bereits vorab veröffentlichten Refrain heißt es beispielsweise: „Heute sind wir wieder bumsbar, geile Mädels, geile Jungs da. Wir feiern heut’ die ganze Nacht, bis die Sonne wieder lacht . . .“

Der Mitgröl-Charakter dieser Zeilen ist unbestritten – was sich auch am vergangenen Wochenende in den Straßen und Kneipen Mallorcas zeigte. Obwohl das Lied noch gar nicht offiziell auf dem Markt ist, wurde es rund ums Opening bereits von Tausenden von Party-Urlaubern intoniert. „Die Flut an Videos ist unfassbar. Der Song wird zelebriert wie anscheinend vorher kein anderer“, ließ Ikke Hüftgold (bürgerlich: Matthias Distel) Karsten Schwinn per WhatsApp-Nachricht wissen. DJ Robin setzte per Sprachnachricht noch einen drauf: „Wir haben einen Hit.“

Doch was hat das mit „Bembel with Care“ zu tun? Ikke Hüftgold ist seit geraumer Zeit Markenbotschafter des Birkenauer Unternehmens, 2021 landete er – in Kooperation mit Bembel-Geschäftsführer Schwinn – mit dem Song „Ich schwanke noch“ einen Ballermann-Hit, der inzwischen sogar Goldstatus hat. Und wie bei „Ich schwanke noch“ hatte der Bembel-Geschäftsführer nun auch bei „Bumsbar“ seine Finger im Spiel – wenngleich in deutlich kleinerem Umfang. „Ich war diesmal nicht so stark eingebunden, es sind ja schon drei namhafte Personen aus der Partyszene vertreten. Aber es gibt wieder die eine oder andere Bembel-Passage im Lied – und da war ich natürlich involviert“, sagt Schwinn.

Produktion läuft auf Hochtouren

Er selbst findet das Lied übrigens „lustig und gut, weil es nun mal ein Party-Lied ist“. Ob sich der Erfolg von „Ich schwanke noch“ nach den Eindrücken des ersten Wochenendes sogar noch einmal toppen lässt, vermag der Geschäftsführer freilich noch nicht zu sagen: „Keine Ahnung, wo die Reise am Ende hingeht. Sollte es ähnlich oder sogar noch besser laufen, wäre das natürlich der Hammer.“

Fürs Erste muss er sich allerdings gemeinsam mit seinem Cousin Stefan Krämer, dem Geschäftsführer der Kelterei Krämer aus Reichelsheim-Beerfurth, darum kümmern, dass der Äppler-Vorrat im Bierkönig nicht zur Neige geht. „Ich muss jetzt wieder an die Spur“, sagt Karsten Schwinn, bevor er sich in Richtung Produktionshalle verabschiedet. Abschließend fügt er hinzu: „Die Dosen müssen ja beizeiten auf der Insel sein.“ /ü